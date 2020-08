Juanita Pérez, espera que se haga justicia a detenidas por presunta trata

San Cristóbal de Las Casas.- Juana Pérez Pérez, mamá de Dylan niño encontrado después de 45 días de haber sido robado, dejó en claro que será la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) quienes determine la situación jurídica de las mujeres detenidas en un cateo, y resuelva la muerte de una persona en el Centro Estatal de Reinserción para Sentenciados (Cerss) número 5 de San Cristóbal

“Gracias al fiscal porque me regreso a mi niño y a todos los que estuvieron involucrados. No sé por qué pasó eso con las mujeres, el fiscal sabe porque los encarcelaron, qué culpa tienen, y la persona que murió no tengo entendido de que murió, yo creo que no sería el fiscal si no otras personas que están a cargo de los que están en la cárcel, no entiendo eso, pero ojalá que se haga justicia, y si no tienen nada que ver que salgan libres”, dijo.









Lo único que se aclaró, fue que los detenidos son presuntos culpables por “trata, obligaban a sus hijos a trabajar y les pedían cuotas”, pero consideró que nosotros deberíamos darle todo a nuestros hijos, “pero las autoridades están en el tema y si se hizo una injusticia, tarde o temprano llega la justicia”.





Aún no se ha descartado que los hoy detenidos tengan algo que ver en el secuestro de mi hijo porque siguen las investigaciones, sí tuvieron algo que ver pagarán y si no que sean liberados

Juana Pérez Pérez, mamá de Dylan





Durante la bienvenida que le hicieron locatarios del Mercado Popular del Sur (Merposur) tras una verbena en las afueras del Palacio de Justicia, tras la participación de Narciso Ruiz Sántiz, presidente de la Asociación de Locatarios de los Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach) aseguró que en materia de seguridad siempre han reforzado vigilándose uno de otro, pero, esta vez fueron niños “quienes los sorprendieron”.









“Hay que colocar cámaras en los mercados y reforzar el sistema de transporte, necesitamos colocar cámaras de seguridad en los colectivos, en los taxis, porque eso nos faltó cámaras, pedirle al gobierno del estado que le de mantenimiento al sistema C4, falto mucho, el C4 no funciona, la cámara de los locatarios fue lo que apoyó, el municipio dice que no le corresponde que es del estado, vamos a pedir que refuercen que restablezca las cámaras”, subrayó.

Por su parte, José Luis Gómez Hernandez, administrador de Merposur, pidió a los locatarios que cuiden a sus hijos y como autoridades van a tomar cartas en el asunto y pidiendo el respaldo del gobierno del estado para las cámaras de seguridad, ya que no tiene, y fueron los comerciantes quienes apoyaron para dar con los responsables y quienes se llevaron a Dylan.

Una bienvenida le hicieron locatarios del Mercado Popular del Sur. Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas