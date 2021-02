Juez ordena a Comar e INM atender a extranjeros en Tapachula

Un juez primero de distrito federal ordeno un apercibimiento, el cual, solicita al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) atender a 47 extranjeros, a través citas en un plazo no mayor a 72 horas.





Municipios En desamparo extranjeras víctimas de acoso sexual





Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana A.C., explicó que los migrantes amparados viven en situación de calles, ya que duerme en parque Bicentenario y en las calles de Tapachula. El defensor de migrantes, indicó que los centroamericanos llevan meses tratando de buscar una cita en ambas dependencias federales, pero no han sido atendidos.

“Con este apercibimiento los migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador tendrán que ser atendidos por COMAR o el INM para que les den sus visas humanitaria para estar de forma legal en el país, externó Precisó, que entre el grupo de migrantes hay niños, niñas, mujeres embarazadas y hombres que buscan una mejor calidad de vida, ya algunos perdieron todos por los fenómenos naturales y otros por la inseguridad que viven.

Comento, que la táctica dilatoria en las dependencias migratorias esta haciendo que actualmente estén en la ciudad un promedio de 50 mil migrantes. “Los migrantes no pueden salir de ciudad y eso esta haciendo que cada día incremente los números de extranjeros que están varados en Tapachula y en municipios fronterizos con Guatemala” abundó.





No funcionan mecanismos del INM para generar citas





El Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas, mantiene sin funcionar el correo electrónico a través del cual se supone que los extranjeros pueden contactarles para poder solicitar citas y realizar cualquier tipo de trámite en este organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación.





Local Falta de documentos de estadía legal en México las orilla a prostituirse: Chimumi





La medida, adoptada desde el pasado 9 de enero, se realizó con la finalidad de evitar aglomeraciones en las oficinas de regularización migratoria, situadas al sur de Tapachula, donde cubanos, haitianos y centroamericanos han roto con la sana distancia y las medidas sanitarias a consecuencia de la falta de coordinación por parte de agentes migratorios.

Sin embargo, la cuenta oficial citasparatramites@inami.gob.mx, no recibe los mensajes por parte de los solicitantes, que ahora se sienten desamparados y más confundidos que nunca debido a que si que acuden a las oficinas, no son atendidos si no llevan una cita y un turno para ser recibidos, pero no los mecanismos para generar las citas no funcionan dejándolos en un círculo vicioso que sólo agrava su situación de vulnerabilidad.

“El buzón de correo de destinatario está lleno y no puede aceptar mensajes por el momento. Intente enviar de nuevo este mensaje o pónganse en contacto directamente con el destinatario” señala el resultado del intento de conexión con esta cuenta oficial del INM.

Afuera de las oficinas de regularización migratoria, hombres, mujeres y niños comienzan a llegar de nueva cuenta para encontrar una respuesta a su petición.





#ProtecciónNoDetención

⚠️ Recordamos al @INAMI_mx que ninguna niña, niño, adolescente migrante (acompañado o no acompañado) y familias migrantes puede ser detenidas en estaciones migratorias. pic.twitter.com/HeiQi8AurF — IMUMI (@IMUMIDF) February 11, 2021





Karla, una mujer de origen hondureño, viaja acompañada de sus dos hijos y esposo, pero no saben qué hacer ni de qué manera sobrevivir porque no tienen los recursos para hacerlo. En las oficinas les han dicho que sin cita, están en vano esperando en este lugar.

"Queremos que nos atiendan pero nos han dicho que sólo con cita, ahora cómo le vamos a hacer porque ni siquiera se pueden sacar citas a través de la página de internet que nos han dado, ni teléfono tenemos ni dinero para seguir esperando y gastando en los ciber", señaló.





Recomendación a @INAMI x revisiones ilegales a 17 adolescentes centroamericanos #Migrantes x parte de elementos de seg. privada en #Puebla. pic.twitter.com/pLattqmu7r — CNDH en México (@CNDH) November 5, 2017









Eduardo Torres | Diario del SUr