Justicia si, impunidad no en la consulta popular: Mario Delgado

El presidente nacional del Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Mario Delgado Carrillo, sostuvo en el municipio de Berriozábal, una vez pasadas las elecciones del 6 de junio viene lo complicado, cumplirle a la sociedad de México y Chiapas bajo tres grandes principios que impulsar el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no mentir, no robar y no traicionar.

Es la primera vez que vamos a ejercer el derecho a la Consulta Popular el 1 de agosto, para que vivamos la plena democracia, ya no queremos que la gente solo salga a votar cada tres y seis años, sino que ejerza su derecho y el peso de su soberanía en la toma de decisiones, enfatizó.





Con la consulta popular en la que la sociedad emitirá su opinión el 1 de agosto, los ex presidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, tendrán que responder por sus actos ante la justicia.

Esto no puede seguir ocurriendo en el país, queremos presidentes de la república en el poder que sean legítimos, que salgan del pueblo, vamos a derrotar el vacío de los conservadores, queremos que hable el pueblo de México para subsanar el clamor de "justicia", para enjuiciar a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, para que haya transformación, la decisión estará en manos del pueblo.

"Justicia si, impunidad no", reiteró Delgado Carrillo, al convocar a los electores de México y del estado a salir a las urnas el domingo 1 de agosto para participar en la gran consulta popular para emitir una opinión para que sean castigados los expedientes de México.

Al final de la asamblea nacional en la plaza central de Berriozábal, Mario Delgado dijo que las elecciones municipales del 6 de junio en San Cristóbal de las Casas, nos la querían robar pero en la defensa legal el triunfo será contundente para el candidato de Morena, Juan Salvador Camacho Velasco.