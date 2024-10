La calabaza; una tradición durante el Día de Muertos en San Cristóbal

Los feligreses católicos de San Cristóbal de las Casas, para el Día de Muertos que se celebra los días 1 y 2 de noviembre en México y especialmente en San Cristóbal de las Casas, las calabazas de color verde y amarillo también son muy tradicionales en esta temporada, porque en lugares de tierra caliente se cosechan este tipo de calabaza, y en los meses de septiembre y octubre se empiezan a dar las primeras cosechas, por lo que este festejo es muy tradicional en las casas y en los panteones, este último lo usan como ofrenda en las tumbas.

Lo anterior, al realizar un recorrido en los mercados de San Cristóbal, se observaron los montones de calabazas de colores verde y amarillo en las calles y bodegas. Según los más conocedores, el color amarillo se usa para preparar las memelitas, previo al Día de Muertos; las y los feligreses los compran, muchos los preparan para comer en casa, otros lo llevan al panteón en trozos o cocidos. Este es una tradición que viene desde hace muchos años; hasta la fecha siguen con esta tradición.

Al respecto, Yesenia, una de las entrevistadas, dijo que en esta temporada del Día de Muertos, mucha gente los compra como ofrenda y los lleva al panteón porque, según, baja el espíritu del muerto para comerlo, y eso lo recuerda cuando era niña; compraban y lo dejaban en las tumbas, así como el atol agrio, caña, chayote y plátanos. Mientras algunas familias lo consumen dentro de casa, en esta temporada los consumen.

“Me acuerdo cuando yo era pequeña, se compraba mucho la calabaza, y en trocitos se lleva al panteón como ofrenda y, según, para que coman el espíritu de los muertos, porque bajan y los comen. Los precios de la calabaza varían; están a 30, 50 o hasta 100 pesos, esto de acuerdo al tamaño de cada calabaza y el color, pero la gente los compra para llevarlo al panteón y muchos los consumen en casa. Esto es una tradición y se ha respetado desde hace muchísimos años en San Cristóbal de las Casas”, indicó.

Mientras en los mercados de San Cristóbal, las personas han llegado a comprar las calabazas, no importando el precio porque es una tradición que se hace año con año durante los días 1 y 2 de noviembre. En este caso, el día viernes y sábado estarán llevando en trozos como ofrenda para colocar en las tumbas donde descansa sus familiares. Muchos también ya los llevan totalmente cocidos y los colocan encima de las tumbas y más tarde muchos los consumen en el panteón o los dejan. “Mucha gente no lo cree porque las personas ya muertas no pueden bajar los espíritus, pero esto es una tradición de los miles de coletos desde hace muchísimos años; se respeta”.

