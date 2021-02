La Cuaresma, una nueva oportunidad para ser mejores personas: Obispo

En la celebración de la Iglesia Católica el primer domingo de cuaresma, el Obispo de Tapachula Monseñor Jaime Calderón Calderón hizo un llamado a los fieles católicos a la reflexión y afirmó que este tiempo es la oportunidad de la conversión, de volver al camino y pedir al señor con toda humildad que su espíritu nos permita confrontarnos con nosotros mismos y determinar si nosotros no somos el obstáculo en el plan de desarrollo de Dios.

Refirió que hoy estamos en un mundo cambiante, un mundo que nos ha hecho creer que necesitamos mucho para ser felices, una época en la que no son necesidades para vivir, sino que se escala mentalidades en el que no solo es necesario ponerse una prenda de vestir, sino que esa prenda de vestir sea de marca, no solo viajar a un destino local sino a otro lado, no solo comer pescado sin pensar en manjares traídos de quien sabe donde.

En su mensaje en la Catedral de San José, Monseñor Calderón Calderón se refirió al Evangelio de Jesucristo según san Marcos (Mc 1, 12-15), que señala que el Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás durante cuarenta días, y en la que Jesús vence al tentador y, con ello comienza un nuevo tiempo, una nueva creación, desde esa experiencia del desierto, Jesús sale a anunciar que el Reino de Dios está cerca.

Local Realizan la imposición de ceniza con sana distancia





Dijo que de acuerdo al pasaje bíblico Jesús en el desierto y frente a las tentaciones purificó sus misiones y después mostrar con claridad cuál era el camino para entender lo esencial de la vida y descubrir que en la vida hay tentaciones que intentan apartarnos de la vida del señor.

Expuso que la oración, el ayuno y la caridad son esenciales pero lo más profundo en el ser es reconocer y no tener miedo para descubrir que es lo que nos aparte del camino de Dios, las tentaciones que nos hacen sucumbir y que se puedan vencer.

Las versiones que se escuchan del evangelio con respecto a este acontecimiento nos dan la idea de un Jesús que fue llevado al desierto y que tiene el dialogo con el demonio que presenta las tentaciones, en ese sentido, detalló que no se puede descuidar los fundamental.

"Para nosotros los chiapanecos es difícil imaginar el desierto porque estamos en una zona donde la naturaleza lo invade todo y todo parece un paraíso, pero en este pasaje en el desierto, en donde solo hay arena, en el desierto que desnuda a la persona en el sentido más íntimo y espiritual y donde para poder sobrevivir requiere mucho, permite también descubrir lo esencial", acotó.