La falta de agua potable sigue afectando a los pobladores de Altamirano

A pesar de que rindieron protesta el pasado 1 de octubre las nuevas autoridades del municipio de Altamirano, encabezado por Gaspar Sántiz Jiménez, quien funge actualmente como presidente municipal constitucional, hasta el momento no se han resuelto los problemas del agua potable, energía eléctrica, así como los montones de basuras en las calles está generando un fuerte olor, así lo señalaron habitantes de la localidad.

Al respecto, los habitantes de la cabecera municipal de Altamirano denunciaron que a 16 días de haber tomado protesta el presidente municipal constitucional Gaspar Sántiz Jiménez y su cabildo, no ha resuelto el problema del agua potable que abastece a más de 20 mil usuarios y que este problema fue provocado por los ejidatarios, así también está el corte constantemente de la energía eléctrica y el camión recolector de basura no pasan a levantar las toneladas de desechos amontonados en las calles.

El nuevo presidente municipal de la localidad aún no se ha hecho cargo de esta situación / Foto: El Heraldo de Chiapas

"Ya tenemos a las nuevas autoridades pero tal parece que el problema no se va a resolver, porque el agua llega en los domicilios cada 15 días, la cooperación que hicieron los habitantes para comprar una nueva bomba, ese dinero no se sabe dónde está, el ejidal Rogelio Hernández, había dicho que el dinero iban a devolverlo y hasta ahorita no lo ha hecho, el problema del agua sigue, por lo que nuestro pueblo está en riesgo de que pueda surgir otro enfrentamiento entre organizaciones, además constantemente cortan la luz o bajan la cuchilla, así también no pasan los camiones recolectores de basura en las calles, pedimos a las nuevas autoridades del municipio resolver este problema”, dijo don José en su denuncia.

Finalmente, los más de 20 mil personas radicadas en la cabecera municipal de Altamirano, temen de que podría surgir otro problema debido a la falta de agua potable, energía eléctrica, “los compromisos de campaña del presidente municipal deberá cumplir pero tal parece que se ha olvidado de las promesas que hizo, nosotros como habitantes de Altamirano pedimos que atienda las demandas del pueblo para evitar enfrentamientos entre pobladores y seguidores del edil”.

