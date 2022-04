La población se niega a aplicarse la tercera dosis contra Covid-19

Cintalapa.- Néctar Ochoa Matus encargado del macrocentro de vacunación en este valle de Figueroa habló con este medio de comunicación para dar a conocer algunos datos con referencia a la aplicación de la tercera dosis y de la negativa de la población en ponérsela.

Dijo que de los 80 mil habitantes en promedio que hay en este valle solo 6 mil se han aplicado la tercera dosis que es la de refuerzo contra le covid-19, el estima que eso se debe a la confianza que la gente tiene en ya contar con las dos primeras y creen ellos que ya no es necesario la tercera, pero él cree que no debería de ser así.

La población en general ya no se quiere poner la 3er dosis / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas

“Al ver la negativa de la población al omitir la tercera dosis el mandatario federal nos instruyó salir de casa en casa, instalar puntos itinerantes en puntos de mucho tráfico de personas para ver si así aceptan vacunarse, eso estamos haciendo acá y la verdad que hemos tenido buena respuesta de la población ya que hemos detectado a muchos rezagados que no cuentan con ninguna dosis y nosotros estamos aplicándosela”, dijo el enfermero.

Los puntos fuera del macrocentro se ubican a las afueras de la tienda de mamá lucha, el parque central y cerca de una capilla del barrio de San Francisco estarán activos hasta el 30 de este mes también se les está aplicando a niños menores de 15 años que presenten alguna comorbilidad pero se dice que ya podría darse la luz verde que se les aplique a niños sanos menores de 15.

Ahora como lleguen al punto de vacunación se les aplica para que no pierdan tiempo / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas

En fechas anteriores se le exigía al ciudadano que para vacunarse debería de traer impreso su papeleta que descargaba en la plataforma ahora ya se los dan en el macrocentro al momento de que llega a vacunarse de igual forma en fechas pasadas se tenía que esperar el grupo de diez personas para aplicarse la vacuna de la marca AstraZeneca y ahora ya no es así, ahora como lleguen al punto de vacunación se les aplica para que no pierdan tiempo y para que no pretexten que por eso no se han vacunado subrayó el encargado de este tema.

Invitó a la población a que sigan complementando su esquema de vacunación / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas

Dijo que ellos como Seguro Social iniciaron el pasado trece de este mes con las aplicaciones en puntos itinerantes apoyados con 13 enfermeros y no se imaginaron la respuesta que han tenido ya que por día están vacunando entre 200 y 300 personas lo que los motiva a seguir en este tenor.

Invitó a la población a que no se confíen y a que sigan complementando su esquema de vacunación, los puntos están activos de 8 de la mañana a dos y media de la tarde y también en el macrocentro de la expo ganadera local.