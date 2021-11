La sentencia no les quita sus tierras, solo define límites entre Chiapas y Oaxaca: SCJN

Cintalapa.- La determinación que ejerciera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no le quitará sus tierras a quienes ya son propietarios, esto hay que aclararlo bien, pues únicamente se determinó las limitantes entre los estados de Chiapas y Oaxaca, detalló Ernesto Cruz Díaz, presidente municipal de Cintalapa.

Afirmó que la sentencia es definitiva, sin embargo confía en que existan acuerdos entre los gobiernos de Chiapas y Oaxaca para que se logre un clima de paz, reiterando que con esta determinación de la SCJN no se les está despojando de las tierras a quienes son propietarios.

La SCJN llamó a no caer en desinformación / Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas

Aclaró que son 16 comunidades de la zona noroeste de Cintalapa, que ahora pasarán a formar parte de la zona de Chimalapas, Oaxaca, y que es un tema que no compete al ayuntamiento, sino pues el problema se viene arrastrando desde hace ya varios años hasta la sentencia que recientemente se dio por parte de la SCJN.

Asimismo señaló que han estado en comunicación con los representantes de las comunidades, además de que se ha logrado el acercamiento con el Gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, para que estos poblados no queden abandonados.





Lee también: No queremos darle nuestro patrimonio a Oaxaca: Pobladores de Cintalapa





Precisó que quienes tienen acta de nacimiento y documentos de sus tierras bajo el respaldo del estado de Chiapas, esto no pierde validez, por lo que pide no caer en la desinformación de que pierden su patrimonio.

Dejó en claro que ahora lo que se deberá buscar es brindarles el respaldo, pues el siguiente paso es que haya acuerdos entre los gobiernos de Chiapas y Oaxaca para saber quién va a ser responsable de la administración de estas tierras, a fin de que le lleguen los recursos que otorga la federación para los proyectos de desarrollo.

En lo que respecta al gobierno municipal, Díaz Cruz destacó que se tiene prevista la creación de una comisión que sea el enlace entre estas comunidades con el gobierno del estado, para que estén enterados de los avances en materia de administración de recursos y el diálogo que se tiene con el gobierno del estado de Oaxaca.

Finalmente pidió no caer en las provocaciones, y también hizo un llamado a los limitantes de Oaxaca a que no se caiga en actos de violencia, pues la sentencia no disputa tierras sino que establece los límites de estados, dejando en claro que incluso habrá propietarios que tengan sus tierras entre las dos entidades, situación que no les quita la propiedad y la posesión de las mismas.