Las abejas de acteal consideran inválidas las disculpas de Encinas

San Cristóbal de Las Casas.- “Licenciado Encinas, una disculpa pública no basta, no es un verdadero acto de justicia. ¿Y el castigo a los responsables? El Ejército Federal debe ser investigado y todos los altos mandos responsables de dirigir el Plan de Campaña Chiapas 94 deben ser llevados a juicio”.





Si de veras estuvieran tan interesados en la paz y en la igualdad, ¿por qué siguen garantizando impunidad a los paramilitares?





Lo anterior lo expresaron en un comunicado integrantes de la mesa directiva de La voz de la Organización Sociedad Civil de las Abejas, donde señalan que el pensar en la solución amistosa como la firmada el pasado 3 de septiembre “fue un engaño para que ustedes puedan lavarse las manos en este caso y aparentar que el gobierno de López Obrador es diferente”.





“Si de veras estuvieran tan interesados en la paz y en la igualdad, ¿por qué siguen garantizando impunidad a los paramilitares? ¿por qué sigue habiendo muertos y heridos de balas de grueso calibre en Aldama y en Tila, por qué sigue aumentando el número de desplazados en Aldama y en Chalchihuitán, por qué se deja actuar libremente y sin castigo a los grupos de corte paramilitar que destruyen casas de los que buscan su vida autónomamente, colectivamente, sin aceptar apoyos del gobierno”, suman.









Policiaca Se enfrentan en Tila ejidatarios contra integrantes del EZLN





Refieren que una y otra vez el estado mexicano los ha humillado, marginado, culpado, engañado, mentido, despreciado, “nos ha querido utilizar, nos ha dividido, nos ha ofendido y ha querido comprar con su dinero y sus proyectos la sangre de nuestras 45 hermanos, hermanas, hermanitas y hermanitos, abuelas y abuelos, tías, tíos y de 4 bebés no nacidos, cuya vida nos arrebataron en Acteal hace ya casi 23 años”.





“Tal vez pensaron que nos íbamos a cansar. Que las repetidas injusticias que han cometido con nosotros, año con año, iban a matarnos por dentro. Que el dolor iba a terminar por dejarnos callados, si pasaba suficiente tiempo. Que después de lograr dividir a nuestra organización y a los sobrevivientes y familiares de nuestros mártires, perderíamos la esperanza de que viniera la verdadera justicia y nos conformabamos con cualquier ayuda o apoyo para nuestra familia”, suscriben.





El Estado mexicano asume la responsabilidad y ofrece la disculpa pública por este suceso doloso e indolente pic.twitter.com/H0GqhukV0o — Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) September 3, 2020





Dejan en claro que ninguna promesa de compensación económica ha sido suficiente para conformarlos “con una disculpa pública que no llega a la raíz de la verdad, que deja en la impunidad a todos los responsables y por ello no garantiza que no pueda volver a suceder un Acteal en nuestras tierras. No nos hemos conformado con migajas de justicia. Tampoco han logrado que odiemos a nuestros hermanos que dejaron la organización”.





El escrito es firmado por Simón Pedro Pérez López, Hilario Jiménez Pérez y Francisco López Sántiz.





Las mujeres indígenas enfrentan una doble lucha contra la discriminación y la desigualdad social. Para construir una sociedad más justa, es fundamental visibilizar su situación y garantizar su participación en la toma de decisiones. #DíaInternacionalDeLaMujerIndígena pic.twitter.com/BxIObsc0ND — conapred (@CONAPRED) September 5, 2020