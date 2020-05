Las autoridades deben de investigar las denuncias de extorsión a mujeres

Tapachula, Chiapas.- “Me depositas mil 500 pesos o hago publico tus fotos”, “No me interesa tu reputación, si no depositas lo que te pido, subiré tus fotos a Facebook”, “esto así funciona tú me pagas lo que te pido o hago publico tus fotos en ropa íntima”, son algunos mensajes que han recibido 20 mujeres desde Suchiate, Cacahoatán y Tapachula, quienes de alguna manera han pagado dinero a los hackers.

Los mensajes han llegado a los correos, a los celulares a través de mensaje de texto y de WhatsApp, donde las jovencitas quienes se han tomado fotografías en ropa íntima, han tenido que pagar cierta cantidad de dinero.

Ante el temor de que sigan siendo objetos a extorsiones, realizan las denuncias para que la policía cibernética haga las investigaciones, pero se toman con piedra ya que no se realizan las investigaciones.

La joven de identidad protegida, dio a conocer que recibió un mensaje de texto, donde le pedían 4 mil pesos, para que no se hiciera público, hizo el depósito y ahora le pidieron otra cantidad similar, por lo que ha ido a la policía cibernética, pero no ha tenido resultado.





Así como esta denuncia, hay otras 19, en los municipios de Suchiate, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Tapachula y Huixtla, donde las jóvenes han recibido un correo electrónico que comienzan así: "No me andaré por las ramas. Conozco tu contraseña. Es XXXXXXXX".

Los estafadores siempre incluyen, en tono amenazante, la contraseña de la víctima como parte de ese primer mensaje, lo que hace que resulte más creíble, y las jóvenes que de laguna manera tienen en sus correos, algunas fotos íntimas hacen que caigan en manos de los estafadores.

En otros casos, las mujeres no caen en pánico y no denuncian, porque saben que no tienen nada de qué preocuparse por el contenido de sus redes o de los correos, pero si se alarman porque saben que otras personas tienen su contraseña.

Otro mensaje que recibió una joven de 19 años es; "Conozco tu secreto” y de inmediato recibió una galería de fotos, donde se encuentra en paño menores, y en otra teniendo relaciones sexuales con su novio, quiero 2 mil pesos, o esto será publicado, tu cumple y yo cumplo.

Los hackers utilizan el Facebook, quienes mandan mensaje para que ayuden supuestamente a recuperar su cuenta, y si accedes a dar tu correo o tu número de WhatsApp, es ahí donde logran entrar a tu correo, a los archivos de Google fotos.

Las mujeres esperan que en la región del soconusco en verdad operen la Policía Cibernética, para que den con estas personas que han dedicado a extorsionar a las mujeres en la región del soconusco.

Asimismo, el dinero que piden es depositado en una cuenta de Oxxo, por ello la Condusef, la Policía Cibernética, deben de saber a quienes pertenece y así dar con este tipo de personas.