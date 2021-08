Latente el foco rojo del rastro municipal de San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas.- Norberto González Aguilar, representante del Fraccionamiento Las Rosas denunció que el rastro de San Cristóbal continua operando pese a encontrarse clausurado por autoridades federales, lo cual representa un problema de salud para toda la ciudadanía y Servicios Públicos Municipales, que preside Margarita Gutiérrez, no hace nada para detener este foco de infección que afecta directamente a esa colonia.

“A pesar de la suspensión, agarra más fuerza, tenemos hasta 10 camiones ahí estacionados, hasta nos bloquean la entrada al Fraccionamiento, yo le pido a los del rastro que no lo tomen como un asunto personal, es un problema que el Ayuntamiento debe resolver”, dijo en entrevista.

Señaló que le han explicado que hay una comisión a nivel estatal que está llevando ese tema , “han venido a ver si los terrenos que compraron para la construcción son viables, dicen que sí y este mismo mes va venir la Comisión Interinstitucional, sostendrán una reunión y nos informarán de la decisión que tomen”.





“Sigue el problema a pesar de que tiene una suspensión por parte de Cofepris federal, esto sigue funcionando gracias a que está solapado por Servicios Municipales, ya hablé con la titular y me dice que no puede hacer nada y ese es el problema que el rastro sigue funcionando y ya he pedido el estatus que se encuentra el nuevo rastro”, abundó.

González Aguilar explicó que este es un problema de muchos años, por lo que pide el apoyo de la ciudadanía para que se involucre en este tema, “es un problema fuerte de salud, por eso se debe cerrar, por la ubicación, se encuentra a 10 minutos del Centro y a otros 10 de la misma Presidencia, “pedimos que nos apoyen para la siguiente Administración”.

Por último espera que la próxima autoridad municipal le dé continuidad al proyecto, “si no siguen con los trámites hay que ver qué va pasar con las hectáreas de terreno que compraron para su construcción, llevo 21 años luchando y sé que eso puede pasar”.