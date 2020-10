Le falta desquitar el sueldo a diputado Juan Camacho: activista

San Cristóbal de Las Casas.- Al diputado local presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Juan Salvador Camacho Velasco, le falta creatividad y desquitar su sueldo para resolver los problemas ambientales que aquejan a esta ciudad, ya que la situación crítica de los humedales sigue siendo la misma desde que llegó al Congreso del estado, opinó Martín López López, integrante de la Mesa Directiva de la Colonia Maya, que se ha pronunciado por la protección a los recursos naturales.

“A Juan Salvador y a todos los que son regidores del Ayuntamiento les ha faltado fuerza, voluntad y sobre todo creatividad, desde el 2 de febrero de 2019 que estuvo Juan Salvador con nosotros, hicimos clausura simbólica y ese edificio tiene tres o cuatro pisos, les falta voluntad, les falta ganarse su sueldo, si les han pagado a los regidores, diputados, a los funcionarios, deben hacer algo más”, consideró.





Cuestionado sobre cómo calificaría el trabajo del legislador chiapaneco, dijo que ha hecho algunas cosas que le han ayudado al medio ambiente, sin embargo consideró que le falta voluntad y desquitar su sueldo porque podría hacer algo más, ya que si bien los acompañó a hacer una clausura simbólica de un edificio en los humedales, hoy esa construcción tiene tres o cuatro pisos más.

Martín López comentó sentir que cuando hay un movimiento de corazón muchos políticos, futuros candidatos e incluso líderes se quieren colgar e hizo un llamado a los luchadores sociales que no permiten nadie se cuelgue y les llegue a ofrecer despensas baratas, bajo el argumento que tal partido es el mejor.

“Yo no he participado en ningún partido, a mis 58 años no voy a afiliarme a ninguno, por eso la propuesta de que no entren los partidos políticos a las colonias me encanta”, declaró a pregunta expresa sobre la posibilidad de boicotear las elecciones de 2021, al no ser atendidos los temas ambientales de la ciudad.

Por último, dijo que la lucha de la ciudadanía radica en la protección al medio ambiente y la madre tierra, “no nos pueden decir que estamos pidiendo cemento, proyectos para las directivas de colonias y cuando un proyecto que tiene corazón muchas personas se quieren colgar de ello”.