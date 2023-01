Ex paramédico que perdió la pierna durante levantamiento del EZLN exige justicia

Hace casi 30 años, cuando ocurrió el levantamiento armado por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) un ex paramédico de la Cruz Roja terminó con la pierna amputada luego de que recibiera un impacto de granada de fragmentación durante el conflicto armado. Juan Horacio Pantoja Gómez es el nombre de la víctima quién se encontraba trabajando en la Cruz Roja delegación San Cristóbal de las Casas, menciona que fue un domingo 2 de enero de 1994 cuando recibió un grave daño en ambas piernas cuando iba en auxilio de personas lesionadas por el conflicto armado entre el EZLN y el Gobierno Federal.

Luego del incidente, denunció ante la Procuraduría General de La República, en ese tiempo únicamente levantaron la denuncia pero jamás recibió algún tipo de apoyo y su denuncia quedó en el archivo. Tras el atentado, Juan Horacio estuvo en el hospital y fue el 6 de enero cuando tomaron la decisión de amputarle la pierna, desde entonces ha sido abandonado por las autoridades, no recibió apoyo de los tres órdenes de gobierno para indemnizarlo, a pesar de que colaboraba en Cruz Roja Mexicana, solamente le ofrecieron trabajo en la CNDH, mismo del que fue despedido en circunstancias poco transparentes.

También puedes leer: ¡Sin cuidado! Puente colgante en El Mamut no recibía mantenimiento

"Fuimos a prestar auxilio el 2 de enero de 1994 cuando el ejército lanzó una granada de fragmentación dirigida a la ambulancia de la Cruz Roja, ese día ya veníamos de regreso hacia San Cristóbal, pero lamentablemente me tocó a mí, salí gravemente herido, en ese tiempo existía el hospital regional ahora hospital de la mujer de ahí no me atendieron, tuve que ir en un sanatorio particular y afortunadamente ahí no me cobraron ni un peso, estuve tres meses internado, fue el 6 de enero en la Cruz Roja de Tuxtla cuando me amputaron mi pierna derecha, precisamente se cumplen 29 años, ya te imaginarás cómo me sentí, voy a hablar claro, me quedé mal psicológicamente", señaló Pantoja Gómez.





Hace casi 30 años, cuando ocurrió el levantamiento armado por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Juan Horacio terminó con la pierna amputada luego de que recibiera un impacto de granada de fragmentación durante el conflicto armado pic.twitter.com/MEHWk0HJoh — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) January 7, 2023





Agregó, que después de su recuperación denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en San Cristóbal y qué jamás procedió su denuncia por lo que le ofrecieron un trabajo en esta instancia federal, la cual sería como una indemnización de este trabajo que le otorgaron aunque luego fue cesado, a pesar de que siguió insistiendo pero jamás le hicieron caso en esta instancia federal, el denunciaba que había quedado sin empleo y lo único que quería era seguir trabajando.









Recordó que después del accidente insistió en que los responsables de este ataque era el ejército mexicano, porqué el disparo salió del interior del cuartel, sin embargo, no se hicieron responsables, hasta la fecha nadie le ha hecho caso a su denuncia y ahora se encuentra sin trabajo, por lo que exigió a las instancias correspondientes resolver el caso ya que únicamente está exigiendo justicia e indemnización.





Juan quedó gravemente herido por lo que los doctores decidieron amputarle la pierna / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Finalmente, dijo que cuando sucedió el ataque el contaba con 20 años de edad, actualmente tiene 49 años, en la CNDH trabajó desde el 2001 a 2019, ese año denunció el caso sobre el ataque que sufrió así como una indemnización, pero a raíz de la pandemia no fue posible darle seguimiento a su denuncia, sino que hasta este día se está movilizando de nuevo para qué se reabra el caso.