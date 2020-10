Levantan bloqueo ante promesa de mesa de negociaciones

San Cristóbal de Las Casas.- Fernando Díaz Cruz, dirigente de la Organización Frente Popular Sentimientos de la Nación, dio a conocer que después de 13 horas de mantener bloqueos carreteros, fueron atendidos por la Secretaria de Gobierno, agendando una reunión para este martes a las 11 de la mañana en la Curia de Tuxtla Gutiérrez.





Municipios Bloqueos carreteros ahorcan a Chiapas este lunes





Entrevistado al respecto explicó que serán atendidos por el Secretario de Gobierno, Israel Brito Mazarigo y demás funcionarios, y esperan que sean atendidas sus demandas que desde hace un año mantienen asentado en minutas de acuerdo son solución.





Movilización ante el hartazgo, no ha llegado la cuarta transformación en Chiapas





Díaz Cruz explicó que fueron 9 puntos los que se bloquearon en Chiapas, entre ellos Comitán, Motozintla, Mazapa de Madero, Huixtán, Oxchuc, Ocosingo, en San Cristóbal salida a Comitán en el crucero conocido como San Pablo y Kilómetros 46 salida. Tuxtla vía de cuota, "movilización ante el hartazgo, no ha llegado la cuarta transformación en Chiapas", dijeron.









Lamentó que el Ayuntamiento que preside Jerónima Toledo mostró "incompetencia. Tenemos un presidente de la República que a diario trabaja, le pone ganas todo el día, pero tenemos gobernantes como San Cristóbal incompetentes como es Jerónima Toledo y si cabildo, tememos un Síndico (Miguel Ángel de los Santos) sínico, mentiroso, traidor, traicionó al pueblo, era defensor de los Derechos Humanos, ahora es violador de los Derechos Humanos".





Pacíficos pero no tontos





Dejó en claro que mantienen su postura de no movilizarse este marte y esperar respuesta positivas de las autoridades, ya que de lo contrario tomarán decisiones "pacíficos pero no tontos. Mañana no habrá bloqueo pero la gente estará al pendiente".

Foto: Mario Jiménez | Diario del Sur