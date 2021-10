Liberan a ex presidente municipal de Altamirano Roberto Kánter

Tras varias horas de negociación luego del nombramiento del Concejo Municipal de Altamirano por parte del Congreso del Estado, este viernes fue liberado el ex presidente municipal de Altamirano, Roberto Pinto Kánter, luego de permanecer por 29 días en manos de grupos de inconformes que se oponían a que su esposa Gabriela Roque Tipacamú, continuara como presidenta municipal, y que a la postre lo llevó a renunciar al cargo que ganó en las elecciones del 6 de junio y del que tomó posesión el 1 de octubre.

Pinto Kánter ganó las elecciones del 1 de julio del 2018 postulado por el Partido Verde Ecologista de México, mientras que su esposa por el mismo partido contendió el 6 de junio pasado quedando en primer lugar de la competencia política, pero generó una ola de inconformidad entre las comunidades, el actual concejal síndico, Fernando Gabriel Montoya Oceguera, contendió por Chiapas Unido y quedó en tercer lugar.





Luego de que el 23 de octubre las comunidades eligieron a los ciudadanos que serían integrantes del Concejo Municipal, acordaron que luego de que el Congreso del Estado aceptara la licencia por tiempo indefinido solicitada por la ahora ex presidenta municipal, ex síndico y ex regidores, las comunidades liberarían a las 8 personas, entre ellas el ex munícipe que por tercera ocasión gobernó Altamirano.

Todas las personas fueron entregadas en la cabecera municipal de Ocosingo a la ex presidenta municipal Gabriela Roque Tipacamú y luego a sus familiares, mientras que en la cabecera municipal el pueblo recibió a los integrantes del Concejo Municipal de Altamirano, aunque de regreso a este municipio la comisión que asistió a la capital con los concejales fue emboscada a la altura de la comunidad la Mendoza municipio de Chanal sin saldo que lamentar.