Llamadas de auxilio falsas serán penadas: Policía SCLC

San Cristóbal de Las Casas.- Debido a los problemas que se han enfrentado en San Cristóbal de las Casas por llamadas de auxilio falsas y videos que sólo buscan generar alarma y mal informar distribuidos por redes sociales y whatsapp, la dirección de la Policía Municipal dio a conocer que esas acciones pueden ser sancionadas de acuerdo con lo que establece por el Código Penal del Estado de Chiapas, en su Artículo 378 Ter, con penas que van desde los cuatro meses a cuatro años de prisión y multas de 20 a 200 días de salario mínimo vigente.





Municipios Colonos advierten, tirarán una barda construida sobre la calle





Por medio de un comunicado dieron a conocer que en las penalizaciones se incluirá a las personas que realicen denuncias falsas o tergiversen los hechos según el Capítulo VII del mismo Código Penal, relacionado con el uso indebido de los servicios de emergencia, en el que se imponen penas que van de dos meses a dos años de cárcel y multas de 10 a 100 días de salario mínimo a quien dolosamente facilite los medios para realizar una llamada o avisos falsos a los servicios de emergencia o su equivalente.

La corporación explica que en los últimos días han ocurrido incidentes que han provocado confusión entre la ciudadanía pues circuló en redes sociales un video en el que supuestamente acusaban a una doctora llamada María N a quien acusaban de arrollar a un motociclista y que a pesar de haber sido detenida la habían liberado, para ello usaban un video en el que presuntamente se veía el hecho.

La realidad es que el hecho en que se involucró María N ocurrió el pasado viernes 26 de marzo y el video en los datos indica que fue grabado el día 18 de marzo, es decir, se trataba de un hecho diferente, sin embargo, la familia del joven arrollado por la acusada intentaba usar el video como prueba de lo ocurrido a su familiar.





Llamadas de emergencia falsas generan altos costos a equipos e instituciones que las atienden. / Foto: Cortesía | Tuiter @SSC_CDMX





Es por ello que piden no circular información no verificada pues únicamente genera dudas sin apoyo pues en la publicación que rodaba el video no explicaban lo anteriormente dicho, de igual forma, en dicha publicación tampoco se menciona que el hecho de tránsito fue atendido a los pocos minutos por personal de la Dirección de Tránsito Municipal, quien a su vez solicitó el apoyo de elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía de Distrito Altos, para custodiar a una persona del sexo femenino, de nombre María “N N”, quien fue puesta a disposición del ministerio público.

Por ultimo la corporación hace un respetuoso llamado a la ciudadanía para que antes de compartir noticias, fotografías, videos o publicaciones de redes sociales o de otros medios de información, verifiquen su origen y autenticidad, ya que si bien está garantizado el derecho a la libre expresión, también pueden ser sancionadas estas acciones, debido a que causan alarma en la población y alteran el orden público, como también se establece en la fracción VI del Artículo 147 del Bando de Policía y Buen Gobierno de San Cristóbal de Las Casas.





La policía advierte sanciones para quienes realicen llamadas falsas a la corporación. / Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas