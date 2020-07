Llega clamor por Dylan a Palacio Nacional

Juanita, la madre del pequeño Dylan llegó a la ciudad de México frente a Palacio Nacional para pedir al presidente Andrés Manuel López que la ayude para dar con el paradero de su hijo, quien fue sustraído de un centro de abastos en San Cristóbal de las Casas Chiapas.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Logró que colaboradores de Beatriz Gutiérrez Muller, esposa del presidente de México, los atendiera y colaboren en la búsqueda del menor.





Agradezco a las autoridades, a la gente que nos apoya y a los que se han unido para la busqueda de mi pequeño hijo

Juanita, la madre del pequeño Dylan





Por su parte, Guadalupe Pérez, abuela del menor desparecido el pasado 30 de junio en los pasillos del Mercado Popular de Sur (Merposur) ha respaldado a las acciones de búsqueda que Juanita ha iniciado, y es que mientras la madre busca y toca instancias para el apoyo, ella se la ha pasado viviendo en las afueras de la Fiscalía Altos, a espera que alguna información les cambie la vida.





Municipios Lanzan SOS para menor con leucemia





“Desde las 9:00 de la mañana a 10:00 de la noche estoy aquí esperando la información por cualquier cosa, no estoy trabajando, desde que se perdió Dylan no estamos trabajando, hasta que los encontremos, como abuela estoy aquí y no engañamos, a veces aguanto hambre”, contó entre lágrimas mientras era entrevistada para El Heraldo de Chiapas al que narró que para ellos es muy triste regresar al lugar donde el menor desapareció.

Una lona y cartulinas se observan afuera de la fiscalía, la cual fue colocada por personas que se han sumado a la búsqueda de Dylan y que aparte de compartir información del menor, también pegan retratos en calles y parques.