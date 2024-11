Llega el Buen Fin en San Cristóbal de las Casas

Desde las primeras horas de este viernes 15 de noviembre, el Buen Fin llegó a varias tiendas departamentales y otras empresas de San Cristóbal de las Casas. En su mayoría, muchas tiendas no aplicaron el Buen Fin, mientras que otras aumentaron los precios de diferentes artículos. En algunas, los precios de línea blanca y aparatos domésticos disminuyeron, pero las motocicletas en varias tiendas no aplicaron el Buen Fin.

Lo anterior fue constatado durante un recorrido en tiendas como Chedraui, Soriana, Bodega Aurrerá, Sam's Club y Walmart. Muchos artículos de línea blanca incrementaron los precios, mientras que otros bajaron. Por ejemplo, un refrigerador de la marca Continental estaba a 6,999 pesos, y con este Buen Fin bajó a 2,390, mientras que otro refrigerador de la misma marca, que estaba a 6,990, ahora cuesta 5,790. En tanto, otros aparatos respetaron los precios anteriores y otros aplicaron descuentos del Buen Fin.

En algunas tiendas, las motocicletas no se ve reflejado algún descuento / Foto: Gilberto Morales / El Heraldo de Chiapas

Al respecto, Erika Ortiz, en entrevista, mencionó que en las tiendas señaladas se observó poca asistencia de personas. Lo que más se vio fue la presencia de indígenas procedentes de diferentes comunidades de la región Altos de Chiapas. En algunas tiendas, el Buen Fin no se aplicó a las motocicletas, mientras que en otras una motocicleta de motor 110, que anteriormente costaba 16,999, aumentó de precio durante el Buen Fin y ahora cuesta 18,499. El Buen Fin concluirá hasta el 18 de noviembre, pero los precios varían y algunos han aumentado.

Las ofertas no abarcan todos los departamentos de las tiendas / Foto: Gilberto Morales / El Heraldo de Chiapas

"Estamos un poco decepcionados. Venimos a ver varios artículos, pero en realidad los precios han bajado muy poco en cuestión de electrodomésticos. Venimos a ver una moto, pero nos dijeron que las motocicletas no aplican el Buen Fin, no hay descuentos. Lo que están ofreciendo en tiendas son los meses de intereses, en realidad los productos no han bajado. Quizá porque apenas estamos iniciando, esperamos que en los próximos días pueda haber un poquito más de rebajas. Mientras tanto, vamos a seguir visitando más tiendas a ver si encontramos cosas buenas y, sobre todo, que apliquen el Buen Fin."

