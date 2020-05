Llegó de Haití; pasa de migrante a traductor del INM

Tapachula es bonito, pero no hay mucho trabajo. Yo me quiero ir para arriba, al norte, para buscar un trabajo que paguen bien y poder salir adelante, porque acá no hay

Orberth Chouloutte, Migrante haitiano





Obert Chouloutte, es un migrante de Haití, que desde hace tres meses llegó a la frontera sur, buscando tramitar una legal estancia en México, poder trabajar y tener una mejor calidad de vida a la que tenía en su país de origen.

Con el poco español que habla, explicó que el salió de Haití para alejarse de la pobreza, el hambre y los problemas políticos que existen, donde muchos de sus conciudadanos se mueren, ya que no tiene que comer por la corrupción de su gobierno.

Obert, se han convertido en una pieza clave, sirve de traductor y enlace entre los elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y sus connacionales, ya que no todos entienden español o hablan inglés.

A las oficinas de regularización del INM siguen llegando cientos de extranjeros aún en estos días considerados de alto contagio de Covid-19 y es él quien pide a los isleños que cumplan con la sana distancia y el uso de cubrebocas.

“Es complicado que todos hagan caso y que tomen su distancia. Yo tengo que intervenir para evitar pleitos o discusiones entre mi gente, ya que no somos de acá para hacer desorden y exigir, a nosotros nos toca esperar en este país”, comentó.





Municipios Piden a Autoridades investigar quien rentó extinto comedor comunitario a haitianos





El haitiano, también interviene entre los elementos de la Guardia Nacional que mantiene presencia en lugar para garantizar el orden y evitar algún tipo de conflicto entre los migrantes centroamericanos, cubanos y haitianos, en su mayoría.

Con sus casi dos metros de altura, el haitiano sobresale entre los migrantes, dice que viaja solo y su sueño es tener sus papeles para seguir su camino rumbo a los Estados Unidos.

La mayoría de los migrantes llegan al inmueble federal ubicado al sur de Tapachula, para alguna cita para tramitar su visa humanitaria o firmar algún documento, pero los lunes y viernes se aglomeran casi 400 lo que podría originar algún contagio de coronavirus.

ER