Lluvias llevan a cocodrilos a zonas urbanas de Arriaga

Arriaga.- Poblados de esta localidad han reportado el avistamiento de cocodrilos que merodean en algunas viviendas de esta localidad, por lo que autoridades de emergencia han tenido que atender los llamados para retirar a estos reptiles de los sitios habitacionales.

Esto fue el caso de las comunidades Punta Flor y La Línea, en donde pobladores pidieron el apoyo de las autoridades tras ver a cocodrilos que recorrían algunos espacios cercanos a las casas, por lo que personal de Protección Civil arribó al sitio y con ayuda de especialistas pudieron retirar a estos animales, sin que sufrieran daño alguno.

Se recomienda llamar a las autoridades correspondientes para que el animal sea llevado a su hábitad natural sano y salvo / Foto: Omar Ruiz / El Heraldo de Chiapas

En este sentido, autoridades de emergencia han informado que la llegada de cocodrilos a sitios urbanos es producto de las intensas lluvias que se han presentado en la región, en donde algunos afluentes han rebasado su capacidad y por consecuencia los reptiles son llevados por las corrientes de agua, quedándose varados en los poblados una vez que las lluvias pasan.

Los equipos de emergencia recomendaron a los pobladores no acercarse a estos animales y tampoco querer atraparlos, pues representan un riesgo a la integridad de las personas, por lo que informaron que lo correcto es llamar a las autoridades de PC para que puedan atender la situación y así no dañar a los reptiles y que no se ponga en riesgo la integridad de los ciudadanos.

Precisaron que es necesario que cualquier animal silvestre que puedan encontrarse tanto en sus hogares como cerca de ellos, es necesario que sean atendidos por las autoridades, pues de esta manera se pueda garantizar la seguridad de los ciudadanos, además de continuar con la preservación de las especies animales.

Informaron que los dos cocodrilos que se registraron en estas dos comunidades fueron retirados y llevados a su hábitat natural, lejos de la civilización urbana a fin de que estos reptiles continúen en libertad con su vida silvestre.

