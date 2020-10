Los puentes de Tapachula colapsan por falta de mantenimiento

Mónica Escobar, séptima regidora de Tapachula, dio a conocer que la falta de mantenimiento de los puentes de la ciudad representan un grave problema, ya que eso ha provocado que se dañen su estructura y que se colapsen

“El problema que tenemos las autoridades federales, estatales, así como municipales es que no le damos la atención y la importancia que tiene los puentes, por ende, terminan cayendo como lo que pasó en la colonias “Valle Hermoso”, y “linda vista”, expresó.





Precisó, que se debe crear un programa especial con recursos económicos para darle mantenimiento a los puentes de toda la ciudad, pero principalmente a los que están en la zona rural.

“Como toda situación en la vida, comparo, si una persona no se alimenta bien, no hace ejercicio y no se cuida se deteriora con más rapidez, lo cual, está ocurriendo con los puentes de la ciudad actualmente”, abundó.

Aseguró, que se puede evitar gastos innecesarios, si se le da el mantenimiento necesario y de manera constante a la infraestructura de los puentes, eso es más barato que reconstruirlos en sus totalidad.

"Nos sale muchísimo más caro, tarda mas tiempo su reparación, causa la molestia de los ciudadanos y se evitarían muchos accidentes como los que están ocurriendo actualmente por el cierre del libramiento sur”, externó.





Si se administra bien lo poco que se tiene, se puede hacer un buen trabajo





Detalló, que en la comunidad de la Cigüeña hay un puente que está apunto de colapsar, por lo que, pidió su reparación, pero le dijeron que no era zona de atención prioritaria y no habían los recursos económicos suficientes para esa obra.

“Sabemos que no hay muchos recursos para dar mantenimiento a todos los puentes, pero si se administra bien lo poco que se tiene, se puede hacer un buen trabajo”, indicó.

Finalmente, dijo, es necesario que el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, la Secretaría de Protección Civil, así como la dirección de Obras Públicas del Municipio realicen un trabajo conjunto para revisar los puentes que están en la ciudad y determinen cual de ellos necesitan atención y reparación inmediata.





Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur