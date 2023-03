Marcha sector salud, exigen justicia para Lucrecia Salva Fuentes

Médicos, doctoras, enfermeras y trabajadores administrativos del hospital general de Tapachula marcharon para exigir justicia a su compañera, Lucrecia Salva Fuentes, que fue encontrada sin vida el pasado sábado 11 de marzo.

Los inconformes se reunieron alrededor de las 8:00 AM al interior del Hospital General de Tapachula para posteriormente caminar sobre la carretera de Tapachula - Puerto Madero hacia la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir justicia y se esclarezcan estos hechos que lastima a las mujeres del país.

Con consignas y pancartas como: “justicia”, “no más violencia”, “no más feminicidios”, “señor gobernador exigimos que se esclarezca la muerte de nuestra compañera”, “ya basta” y "justicia para Lucrecia”, caminaron un promedio de 7 kilómetros a las oficinas de la Fiscalía Fronterizo Costa, ubicadas en el boulevard Akishino.

La marcha la encabezada fue encabezada por Matilde Salva Hilerio, sobrina de Lucrecia, quien durante los 7 kilómetros se le puedo ver con lágrimas en los ojos e impotencia por no poder hacer nada, así como por la indiferencia de las autoridades.

Señaló que están cansadas de que pase esto en Chiapas, ya que se mata a mujeres y las autoridades encargadas de impartir justicia, así como hacer las investigaciones no hacen nada al respecto.

Con llanto en los ojos y con la voz cortada exigió a las autoridades que llevan el caso de su tía que por favor esclarezcan el caso, ya que no se vale el dolor que le están causando a su familia. “Que la persona que le quito la vida pague", porque no se ve claro de parte de las autoridades, siempre están en investigaciones, investigaciones y más investigaciones, pero no nos dan respuesta, eso es cansado y no vemos que tengan una pista”, expresó

Puntualizó que se han dicho muchas mentiras sobre su tía y deja en claro que ella no era una persona de problemas, todo lo contrario era una persona que amaba su trabajo y la vida.

