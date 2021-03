Madrina del menor asesinado en San Crsitóbal denuncia agresiones

San Cristóbal de Las Casas.- Soledad "N", madrina de un menor de 2 años quien fuera presuntamente asesinado por su padrastro Rolando Armando “N”, el pasado 17 de febrero en San Cristóbal, y quien ya se encuentra detenido y recluido en el CERSS número 14 de Cintalapa de Figueroa, denunció agresiones de parte de la madre del infante Sandra "N", por lo que pidió la intervención de las autoridades, pues solo ha notado anomalías de parte de la Fiscal Zona Altos, Adriana Rebollo y Hugo Félix, sub director de averiguaciones.

El pasado martes detalló que el Licenciado Javier Clemente, Director de Atención a víctima de la Dirección de Víctimas en Tuxtla Gutiérrez, los invitó a terapia psicológica, y se los dieron junto con la madre a quien de forma agradable le pidió cambiará su forma de ser y su vida, y ya cuando se encontraba en su domicilio donde le ha dado alojamiento, cuando ya se encontraba descansado la intentó ahorcar “y me gritaba groserías, gritándome que por mi culpa Rolando está preso y yo no lo quiero preso, Paul está muerto ya déjalo, qué peleas, me decía y me quede impactada”.

“En una de las manos tenia un cuchillo y me lo puso en el cuello y no pude defenderme porque un movimiento que hiciera me lo podía enterrar, entonces me puse a llorar, se me salieron mis lagrimas y le dije Sandra por favor reacciona, y la muchacha esta endemoniada, como ella es alcohólica, drogadicta, es sexo servidora, es igual que el tipo con el que vivía. Cuando me quise parar, ella me jalo del cabello y me volvió a tirar, donde me tiro me desmayé, no sé qué tiempo estuve desmayada, desconozco porque solo estábamos las dos en mi departamento”, narró.

Municipios En San Cristóbal piden justicia por el asesinato del menor Paul

La molestia de Sandra "N", es que Rolando "N" está preso, a pesar de que mató a su propio hijo, “por lo que no entiendo porque la fiscalía no trabaja en detenerla, es un peligro para sociedad, se huyó y le arrebató dinero que tenía para reactivar un negocio en Cárdenas Tabasco”.

En conferencia de prensa hizo saber que en el 2019 interpuso una denuncia por violencia familiar a Sandra "N", madre del menor, en contra de Rolando "N", “y jamás trabajó la carpeta de investigación, la titular que tenía ese asunto, nunca giró oficio al DIF, para que tomara conocimiento de ese asunto, ahora que pasaron lo hechos el licenciado Hugo Félix argumenta que hubo un error de mi parte que por que hubo un error en el apellido”.

Indicó que fueron dos audiencias que se dieron antes de ser procesado “al culpable”, la primer el 19 de febrero y la segunda audiencia el 23, y siempre estuvo apoyada por la Organización Sentimiento de la Nación, que preside Fernando Cruz, con quienes tomarán la caseta de Chiapa de Corzo de manera pacífica, sin el afán de lucro, y solo fue para presionar al gobierno “que ha hecho caso omiso para que la señora (mamá del menor) sea detenida porque ahorita está huyendo, es un peligro para la sociedad”.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Invitó para el próximo 17 de marzo a una marcha pacífica para demandar justicia por la “muerte del niño, la ciudadanía está molesta, porque la señora Sandra "N" sí sabía que el hombre lo violaba, si sabía que lo golpeaba, incluso ella lo golpeaba feo, a mi me consta, la señora donde rentaban en la colonia San Juan de los Lagos, nos contó como la propia madre amarraba de las manitas al niño para que no lo molestara”.

Soledad "N" pidió al gobierno atención del caso, ya que se ha enterado que la familia de Rolando "N" “esta ofreciendo dinero, que la hermana del tipo violador licenciada Dolores "N" este moviéndose, a ella no le gustaría que le hicieran lo mismo”.

Finalmente pidió a las autoridades, tramiten la orden de aprehensión en contra de Sandra "N", mamá del menor, “porque es un peligro para la sociedad, aun sabiendo que tanto la ayude, iba a tramitar la custodia porque ella le pegaba, no era la primera vez”.