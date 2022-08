Se dividen, maestros anuncian su separación de Nivel de Educación Indígena

Docentes del Nivel de Educación Indígena (NEI) de la sección VII del SNTE, que dirige Sergio Gómez Martínez, ante la inconformidad que existe en este gremio, más de 100 maestros se ven obligados a separarse del NEI, así lo anunciaron en conferencia de prensa.

Ahora, el magisterio del NEI en la región altos de Chiapas se dividen, debido a que, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) se encuentran infiltrados dentro del gremio magisterial, por lo que éste nuevo grupo del Nivel de Educación Indígena, que así le llaman hasta el momento y que posteriormente le buscaran un hombre.

Al respecto, Salomón López Martínez uno de los maestros informes, dijo que el FNLS está infiltrado en el gremio magisterial del NEI, por lo que este grupo de maestros se vieron obligados a salir, ya que los dirigentes del otro NEI Manuel de Jesús Mendoza Vázquez y Sergio Gómez Martínez les permiten que ingresen otras organizaciones en el magisterio, por lo que varios maestros se vieron obligados a salir de este gremio.





A través de una conferencia de prensa más de 100 maestros anunciaron su separación del NEI pic.twitter.com/q4qnfBIxag — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) August 28, 2022





"Nosotros nos salimos del NEI porque el FNLS está infiltrado en el magisterio y esos no tienen que hacer nada ahí con nosotros, y los dirigentes del NEI están de acuerdo con esa organización, por lo que nosotros el grupo de maestros nos salimos precisamente para no involucrarnos de lo que hace el FNLS, porque nosotros como magisterio somos aparte, no somos una organización, somos maestros de la sección VII del SNTE", señaló.

Indicó, que como maestros defenderán la educación en Chiapas y no involucrarse con organizaciones que solo se dedican a delinquir, por eso nosotros nos deslindamos de las acciones del FNLS y como magisterio nos dedicamos a educar y a defender nuestros derechos como maestro".