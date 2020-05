Maestros de Telesecundaria en Aldama siguen sin percibir sueldos

San Cristóbal de Las Casas.- Padres de familia de la comunidad Revolución Fiu del municipio de Aldama, lamentaron que autoridades de la Secretaría de Educación no hayan dado solución hasta la fecha en el pago de docentes de la la Telesecundaria 1425, con clave 07ETV1448K de esta comunidad, el cual atienden a por lo menos 73 alumnos, pero se suman pagos desde el 2017.

Uno de los padres de esta comunidad presentó a este medio de comunicación un oficio donde dan parte a la titular de educación en Chiapas de la situación en el mes de marzo de este año, en el que hacen hincapié el cierre de la institución hasta que no les fuera pagado, y contestado por el subsecretario Marco Antonio Morales Vázquez, en el que se les informa la atención de tres docentes, pero hasta la fecha continúan aun sin un pago.

Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

En el escrito emitido por la Secretaria de Educación de fecha 6 de marzo de 2020, se hace mención que continuaban con las gestiones “extraordinarias consideradas en el tramite de pago 2019 en el expediente técnico de apoyo a voluntarios del nivel de educación básica a Jiménez López Arnol Martín, Aguilar Pérez Eduardo Daniel y López Carrillo Fredy”, indicando que debería continuar con las actividades educativas “en beneficio de los educandos y de la comunidad”.

Saben que ante la contingencia del Covid-19 se ha complicado los tramites, pero aseguran han visto como en Tuxtla Gutiérrez realizan tramites para contratos de nuevos maestros, “aun sabiendo que no han pagado a muchos maestros de Telesecundarias, no solo en el de Aldama les adeudan”.

Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

El representante de los padres de familia aclararon que los maestros han escondido su situación económica, para no afectar a los alumnos, “pero no cuentan con dinero ni para sus pasajes, el ciclo está por concluir y no se les ha pagado, muchos tienen deudas y ante la contingencias están sufriendo aún más, ellos tienen familias”.

Pidió invertirle a la educación y que no mantengan a los maestros sin sueldo; “porque en la zona hay 40 maestros, qué pasaría si dejan sin clases a los alumnos, miles de niños de solo esa zona estarían sin clases”

/BJ