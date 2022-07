Maestros indígenas denuncian violación a sus derechos por parte de la SE

Maestros del Nivel de Educación Indígena de la sección 7 del SNTE en la región altos de la entidad, denunciaron que han sido violentados sus derechos laborales al no ser recibidos de manera presencial por la solicitud de Cadena de Cambios que se está realizando en la Secretaría de Educación en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Sergio Gómez Martínez coordinador regional de la zona Altos / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Al respecto, Sergio Gómez Martínez coordinador regional de la zona Altos, dijo que repudian las acciones de funcionarios de la Secretaría de Educación ante la negativa de resolver los problemas de la Cadena de Cambios que han solicitado varios maestros de diferentes niveles de educación y que hasta la fecha no han sido recibidos de manera presencial.

"Nosotros como maestros de Nivel de Educación Indígena (NEI), condenamos enérgicamente la actitud de la Secretaría Educación, ya qué son más de 2,000 maestros que han solicitado su cambio, porque algunos llevan trabajando más de 30 años y lo más grave de todo esto es que los están atendiendo de manera virtual y muchos no pueden conectarse para solicitar su cambio, es por eso que estamos denunciando esta anomalía, porque no es justo que no quieran resolver el problema que tiene el magisterio", denunció Gómez Martínez.





Por lo que exigieron que a los más de 2,000 solicitantes los atiendan de manera presencial, "los funcionarios están manifestando que por la pandemia no los atienden pero nosotros como maestros ya sabemos que en realidad ese no es el motivo".

Finalmente, exigieron resolver esta demanda del magisterio porque los maestros que llevan más de 30 años ya merecen regresar y estar cerca de sus familiares, "algunos maestros que apenas llevan tres o cuatro años y los acercan a la ciudad, por lo que exigimos solucionar esta demanda.