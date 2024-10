Maestros del NEI levantan bloqueo carretero en tramo San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez

Sin solución a las demandas del magisterio del Nivel de Educación Indígena, de la Coordinadora Regional de los Altos de Chiapas, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (NEI-CRACH-SNTE),quiénes habían instalado un bloqueo carretero esta mañana del viernes sobre el tramo de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de kilómetro 46, después de la 1 de la tarde se retiraron del lugar.

Los cerca de 200 maestros de Educación Indígena, al no recibir ninguna llamada telefónica por parte de funcionarios de la Secretaría de Educación del estado de Chiapas, y para no perjudicar a terceros, especialmente a los automovilistas, decidieron levantar el bloqueo y levantando todo tipo de objetos, además liberan las unidades retenidas que habían obligados a los conductores a atravesar el vehículo en medio de la carretera.

Vía libre la cual se encontraba obstruída por los docentes/ Foto: Gilberto Morales / El Heraldo de Chiapas

"Nos retiramos del lugar y en este momento dejamos libre la carretera, estuvimos esperando que nos llamaran por teléfono los funcionarios de la Secretaría de Educación pero no lo hicieron, para no perjudicar a los automovilistas acordamos levantar el bloqueo pero vamos a reunirlos y tomar acuerdos para ver la próxima semana donde nos vamos a concentrar, porque los funcionarios de la Secretaría de Educación nuevamente nos dieron la espalda, no quieren atender las demandas del magisterio", señaló uno de los docentes.

Por lo que después de las 13 horas de este viernes decenas de automovilistas quienes se dirigían a San Cristóbal de las Casas y a Tuxtla Gutiérrez empezaron a circular de manera normal, mientras los elementos de tránsito municipal que se encontraban cerca del lugar informaron a los conductores que la vía está totalmente libre y que pueden transitar de manera segura hacia Tuxtla y San Cristóbal de las Casas, "ya está libre la carretera pueden transitar libremente y con precaución".

