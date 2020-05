Maestros proponen concluir ciclo escolar o que les garanticen seguridad sanitaria

San Cristóbal de Las Casas.- Javier Francisco Vidal Díaz, Secretario de Organización 7 de la sección 7 de la Coordinadora y Sindicato nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) en Chiapas consideró que no existen condiciones para que el próximo mes de junio regresan a las aulas, y que podrías estar dando por concluido el ciclo escolar actual, a menos que les garanticen abastecimiento de insumos para la higiene incluyendo el agua potable en muchas parte de la región Altos.

La sección siete ha hecho hincapié que lo primero que debemos garantizar es la buena salud de nuestros alumnos, de los padres de familia y los trabajadores de la educación.









Tenemos dos vertientes: darles fin al ciclo escolar a partir del 1 de junio, donde los alumnos ya no estén en la necesidad de enviar evidencias, aunque les enviemos carga de trabajo”, dijo.

Explicó que han realizado un sondeo con los docentes y las tendencias oscilan 85-90 por ciento de los contenidos del ciclo escolar y hay condiciones como tradicionalmente lo hacen las autoridades de educación, que el 15 de mayo entregan reportes finales.









De manera electiva si le podemos dar fin al ciclo escolar pero hay una intensión de la autoridad federal y estatal de regresar a clases el 1 de junio , nosotros somos de la idea que se tiene que revisar plantel por plantel la posibilidad de regresar a clases y municipio por municipio, indicó.









Vidal Díaz, refirió que en una reunión el lunes pasado, establecieron la necesidad de que en el estado de Chiapas se tienen que reforzar las medidas de distanciamiento social y sobre todo el aprendizaje escolar desde las escuelas.

Ante la diversidad de municipios en que se sitúan las zonas escolares dejó en claro que se debe consensar con el apoyo de las autoridades educativas si existen o no las condiciones garantizando la salud de alumnos, porque es difícil trabajar distanciamiento “sana distancia” en salones diseñados para 30 alumnos que tienen 40 a 50, y aunque se trabajen con la mitad por día, las plazas cívicas donde se dé la recreación también se saturarían con 300 a 400 alumnos.

Este jueves anunció que se reunirán de manera virtual los representantes de las 14 organizaciones magisteriales en Chiapas de la sección 7 para que informen de los consensos y determinen lo que informarán a las autoridades de educación para que conozcan si existe o no las condiciones porque muchos lugares son zona que actualmente tiene presencia de contagio de coronavirus.





Aseguró que hasta el momento no existe abastecimiento de insumos de higiene, e incluso hay instituciones donde los baños no cumplen las medidas pues no existe agua potable, y lejos de apoyar a la educación, se estaría poniendo en riesgo.

Por último aclaró que entienden los padres están dando lo mejor para el apoyo a las actividades en casas, pero como docentes formados buscan que los conocimientos a los alumnos los beneficien en su vida cotidiana, lo que si se ha cumplido “y no pensamos en reprobarlos, sino en darle herramientas para que no solo acrediten, y contengan un conocimiento”.

/TG