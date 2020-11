Mal uso del cubrebocas genera otras enfermedades: médico

El uso incorrecto, como portarlo y guardar el cubrebocas puede generar otras enfermedades bacterianas y vírales entre los ciudadanos, indicó William Gálvez, integrante del grupo médico A21.

“La mayoría de los tapachultecos dejan el cubrebocas en cualquier superficie, ya sea en la mesa, una silla, dentro del vehículo, incluso hay quienes lo guardan en la bolsa de pantalón y en caso de las mujeres lo llevan en la bolsa de mano, lo cual” provoca que agarre bacterias que pueden causar otras enfermedades”, expresó

Destacó, que como médico les preocupa los contagios de la tuberculosis, ya que el mal uso del cubreboca puede ser un medio de transmisión, así como alergias en la piel y de tipo respiratorias que se pueden agravar.





Explicó, que el tiempo de vida de un cubreboca convencional tiene una duración de 4 horas y se tiene que cambiar cuando estén húmedos, en el caso de los KN95 y N95 duran 24 horas, pero no es recomendado que se utilice más de 12 horas.

“Los cubrebocas de tela y lavables son los más recomendables para la población, sin embargo, estos se deben lavar todos los días para que no sean agentes contaminantes y que puedan provocar otras enfermedades respiratorias”, abundó.

Esta casa editorial hizo un sondeo para conocer cuánto tiempo utilizan el cubrebocas los tapachultecos, como resultado se logró saber que 9 de cada 10 portan alrededor de sus 12 horas laborales.

La encuestas hechas al alzar a 30 ciudadanos, también reveló que los ciudadanos no utilizan el tapa boca durante su traslado de sus hogar a su centro laboral.

Desesperación, incomodidad, no aceptar imposiciones, el tiempo que lo utilizan, no creen en la enfermedad, no se ve estético, porque se le perdió el miedo a la enfermedad, por vergüenza o porque se les olvida, fueron las repuestas de los tapachultecos le dieron a Diario del Sur para no usar el cubrebocas.