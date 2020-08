Malecón de Huixtla, un problema de salud pública por sus alcantarillas tapadas

Huixtla.- Vecinos de la Calle Belisario Domínguez, frente al malecón, denunciaron el grave problema que se está generando debido a que las coladeras del malecón están tapadas y esto ha ocasionado que las aguas pluviales permanezcan estancadas y generando una fuerte contaminación.





Los denunciantes mencionaron que desde el inicio de la temporada de lluvias las aguas pluviales se quedan estancadas junto al dren del malecón, debido a que las alcantarillas están calzadas de lodo y basura, lo que genera contaminación, malos olores, proliferación de mosquitos y una mala imagen en este sector.

Los vecinos, indicaron que posiblemente las aguas rezagadas en el lugar, estén provocando la proliferación de zancudos que provocan dengue en esa zona, desesperados, los habitantes del lugar han decidido que sobre la calle Belisario Domínguez y avenida Matamoros, se construyera un tope, con cemento gris, para que de esa maneras las aguas pluviales, no queden estancadas tan cerca de las casas, consideraron que no infringen la ley pues esto no ocasiona afectación a los automovilistas, además de que es una calle sin salida y por ello poco transitada.





Asimismo, informaron que pedirán la intervención de las autoridades de la Secretaría Municipal de Protección Civil, para desazolvar esas alcantarillas que por la temporada de lluvias se tapan, y debido a ello temen que brote de zancudos, y enfermedades estomacales por ello consideran importantes las acciones de prevención.