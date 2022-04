Marcelino "N" preso en el penal de Comitán, exige su liberación

Comitán.- Marcelino "N" preso en el penal número 10 de Comitán en un escrito denunció desde el penal que el día miércoles 10 de abril del presente año, la fiscalía antitortura le notificó de la conclusión de una queja que interpuso al fiscal del Ministerio Público investigador, que no hubo tortura en contra de Marcelino "N" “Ahí vemos una vez más el encubrimiento de la injusticia entre ellos mimos se tapan con la misma cobija.

“Como preso indígena en lucha desde la cárcel número 10 de Comitán exijo justicia para mí y para todas y todos que hemos sido víctimas de tortura y que seguimos secuestrados por el estado mexicano, exijo pues nuestras libertades incondicionalmente y el mejoramiento de las condiciones que imperan dentro de las cárceles”, denunció.

El gobierno ha hecho caso omiso las demandas de los presos y seguirán purgando sentencias impuestas injustamente / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Por lo que exigió al gobierno de la entidad tome cartas en el asunto sobre la opinión 43/2021 del Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria de la ONU y que el gobierno ha hecho caso omiso las demandas de los presos y seguirán purgando sentencias impuestas injustamente por delitos prefabricados y con medios de tortura.

“Es por eso que exijo mi libertad inmediata porque estoy acusado de un delito que no cometí, me sentenciaron a 25 años de prisión así también exijo la libertad de varios presos políticos; nuestras libertades inmediata e incondicionalmente, exijo justicia e igualdad en la impartición de justicia, no más impunidad” cita el escrito.