Marcelo Ebrard evade hablar sobre la violencia en Chiapas durante su visita a San Cristóbal

San Cristóbal de las Casas.- Marcelo Luis Ebrard Casaubón, uno de los aspirantes a ocupar el cargo de Coordinador Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, ofreció una rueda de prensa en San Cristobal de la Casas, previo a su participación en la llamada Asamblea Informativa de MORENA; durante la reunión con los medios de información, el político no quiso hablar de los temas importantes que ocurren en el estado.

El ex secretario de relaciones exteriores ofreció una conferencia de prensa en el Teatro de la Ciudad “Hermanos Domínguez”, donde informó sobre las actividades que ha estado realizando en territorio nacional, refiriendo que su presencia en esta ciudad colonial obedece a su participación en la llamada Asamblea Informativa de MORENA, además de que realizará la inauguración de una casa de enlace denominada “Pasaporte Violeta”, donde dijo se atenderá a mujeres de la región con sus diversas problemáticas.

En la reunión con los medios de comunicación informó sobre las actividades que ha estado realizando en todo México y que su presencia en esta ciudad colonial es para asistir a la asamblea informativa, así también inaugurará la casa de enlace denominado Pasaporte Violeta, donde podrán ser atendidas a las mujeres de la región.













Luego de dar los pormenores de su visita, cuando la prensa local pretendió realizar algunas preguntas, el funcionario no respondió; igual fue cuestionado sobre qué opinaba sobre el tema de la inseguridad en el estado de Chiapas y la problemática de los migrantes y tampoco respondió, de hecho su coordinador de Comunicación Social impidió que se le hicieran preguntas de interés, pues en sus manos tenía una lista en la que estaban los nombres de los representantes de algunos medios nacionales, a los que sí dejó preguntar, pero ciertas cosas, nada relacionado con Chiapas.

De hecho, uno de los representantes de los medios que estaba en la lista preguntó si seguirá la misma política del actual presidente de México, a lo que Ebrard Casaubón respondió que “Esta es la Cuarta Transformación y seguirán las mismas políticas, no habrá ningún cambio”, asimismo, respecto al tema de la inseguridad en México -No mencionó nada de lo que ocurre en el estado de Chiapas- dijo que se está avanzando en la tecnología y se creará la inteligencia artificial, una respuesta que no tenía nada que ver con la pregunta.

Al termino del evento, la prensa local intentó reclamar al coordinador de la campaña en Chiapas, pero éste evadió a la prensa; este acto que fue considerado penoso por parte de la prensa local, que esperaba que el político que aspira a ser candidato presidencial diera un posicionamiento respecto a la grave problemática de inseguridad y migración que vive el estado y cuáles serían sus propuestas en caso de ser candidato y soluciones si llegara a ser presidente.