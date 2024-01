Marchan en Altamirano: Exigen la desaparición del Concejo Municipal

Altamirano.- A cuatro días de que se cumplen 5 meses del conflicto que tienen los ejidatarios contra el concejo municipal de Altamirano, donde se han registrado homicidios, lesionados, bloqueos carreteros, retenciones, incendios de casas y vehículos, marchan para exigir la desaparición del concejo municipal presuntamente por la construcción de malas obras que ha estado llevando a cabo en el municipio de Altamirano, marcharon esta mañana del jueves en esta localidad ubicada en la región altos de Chiapas.

Ejidatarios en marcha sobre las calles de Altamirano / Foto: Cortesía | Ejidatarios





Al respecto, esta mañana del jueves más de 2mil ejidatarios de Altamirano procedentes de diferentes ejidos, comunidades y colonias del municipio quienes se concentraron en el barrio de Las Casitas lugar donde se encuentra la mayoría de los ejidatarios de Altamirano y luego partieron en una marcha en las principales calles y concentrarse frente a la presidencia municipal, lugar donde concluyeron con un mitin.

Han dicho que la única demanda es la salida de las autoridades del concejo municipal de Altamirano que presiden: María García López, presidenta, Fernando Gabriel Montoya Oseguera, síndico, y tres regidores concejales, según la denuncia de los ejidatarios es por la construcción de una obra que quedó en malas condiciones en Altamirano.

Tajantemente han dicho que la presidencia municipal de Altamirano continuará tomada en poder de los ejidatarios de Altamirano y que no permitirán el ingreso de las autoridades del concejo municipal, dijeron que se han sentado a dialogar con funcionarios del gobierno de la entidad pero nada se ha solucionado, por lo que han dicho que, si el concejo municipal no se va, también ellos no se van de la presidencia municipal.