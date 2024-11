Mujeres activistas marcharon en San Cristóbal

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, por lo que en San Cristóbal de las Casas, mujeres de diversas organizaciones marcharon esta tarde del lunes desde el sur hasta la plaza catedral de la ciudad, concluyendo con un mitin. La única finalidad fue exigir a la fiscalía investigar el caso de los feminicidios y un alto a la violencia hacia las mujeres en México y Chiapas. Durante el recorrido, exigieron justicia para las mujeres asesinadas en la entidad.

Después de las 5 de la tarde, el contingente de aproximadamente 60 mujeres partió frente a la unidad administrativa del gobierno del Estado, recorriendo diversas calles de la ciudad hasta llegar a la plaza catedral de San Cristóbal de las Casas. Entre vivas y gritos, exigieron justicia para las mujeres asesinadas por sus parejas. La avanzada del grupo de mujeres, vestidas de negro y con el rostro cubierto con pasamontañas, se encargaron de realizar pintas en la fachada del templo de San Nicolás, ubicado en la parte trasera de la catedral de San Cristóbal.

Mujeres marchan en San Cristóbal exigiendo justicia por feminicidios / Foto: Gilberto Morales / El Heraldo de Chiapas

Dijeron que esta fecha tiene como fin prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, y que seguirán saliendo a las calles para exigir justicia a todas las mujeres maltratadas, golpeadas, asesinadas y desaparecidas. Dejaron en claro que continuarán exigiendo a las autoridades el esclarecimiento de todos los feminicidios registrados en Chiapas. Recientemente, en la ciudad de Tuxtla, fue asesinada una mujer mientras el responsable sigue prófugo.

Protesta en San Cristóbal para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género / Foto: Gilberto Morales / El Heraldo de Chiapas

Finalmente, después del mitin, se retiraron sin incidentes, mientras algunas mujeres comentaron su inconformidad por las pintas realizadas en la barda del templo de San Nicolás: "No es la forma de que las mujeres realicen pintas porque la pared no escucha, no entiende ni habla; lo que deben exigir es al gobierno para que investigue a fondo los asesinatos, no a la pared, porque eso no resuelve nada".

