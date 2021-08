Marchan desplazados de Santa Catarina

San Cristóbal de Las Casas.- A 6 años de haber sido desplazados de manera violenta de la Colonia Irregular Santa Catarina hoy La Libertad, por lo menos 200 personas marcharon por las calles de San Cristóbal, para demandar retorno seguro o en su caso reubicación de las familias, ya que han sostenidos mesas de diálogo con funcionarios de gobierno son tener respuestas positivas.

Al respecto, Lucio Mariano Jiménez Velazco, representante de la Organización Indígena de Chiapas (OICH) dijo que la marcha la hacen de manera pacífica para no afectar a terceras personas con la esperanza de que el gobierno del estado les de respuestas favorables.

“Tenemos mesas de negociación, pero no ha habido justicia, por eso esta marcha le damos a conocer a todas las dependencias involucradas en nuestro tema que nos estamos cansando, pero optamos por una marcha pacífica para no afectar, agradecemos a las organizaciones que se suman a estas acciones, nos han dicho que vamos a retornar, pero no hemos visto avances, que van por procesos, nuestros terrenos que dejamos ya los vendieron”, dijo.





Exigió se ejecuten las órdenes de aprehensión en contra de “los asesinos” que aseguró “ejecutaron a Juan Carlos Jiménez Velasco” el pasado 24 de marzo “y manifestamos que ya hay mesas de negociaciones pero no hay nada de resolución, ya que estamos cansados de estar rentando y sin recibir apoyos del gobierno”.

Hacen un llamado al gobierno federal y estatal para que bajen el precio de la tortilla y no dejarse manipular por algún grupo de tortilleros quienes salen a amedrentar a los dueños, tal es el caso de las tiendas comerciales que fueron obligados a vender dicho producto al mismo precio que ellos.