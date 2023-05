¿Habrá justicia? Marchan en Yajalón tras detención de presunto abusador

En la cabecera municipal de Yajalón, cerca de 100 padres y madres de familia del kínder Justo Sierra marcharon en las principales calles de la localidad para exigir justicia por el abuso sexual que sufrió una menor de edad en dicha institución. Con pancartas y consignas, los manifestantes demandaron a la fiscalía de Justicia indígena una exhaustiva investigación sobre el caso y el castigo correspondiente al agresor.





Padres y madres exigen justicia para la niña que fue abusada sexualmente en un kinder de #Yajalaíon ⬇️🚨



El pasado martes, el grupo de padres y madres de familia se congregó frente a la institución educativa para demandar el castigo del responsable del abuso sexual hacia la menor. Lamentablemente, en aquella ocasión no fueron atendidos ni escuchados por ninguna autoridad. La madre de la víctima, quien se unió a la manifestación, exige justicia y la detención inmediata del presunto abusador, ya que existe la preocupación de que otros menores también puedan sufrir abusos.

En respuesta a las demandas de la comunidad, la fiscalía de Justicia indígena informó que se encuentra detenida una persona identificada como Alexander "N", quien es considerado como el presunto responsable de haber abusado de la menor. Sin embargo, la madre de la víctima insta a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva del caso y a no dejar en libertad a este individuo.





Alexander "N" es acusado como el presunto responsable / Foto: FGE





"Por favor, no me dejen sola. Hoy fue mi hija, pero mañana podría ser otra niña o niño. Quiero que se haga justicia, quiero que el responsable sea castigado y no sea liberado. No voy a permitir que esto quede así. No importa lo que tenga que hacer, pero quiero que el responsable pague por lo que hizo. Otros niños y niñas pueden ser víctimas. Ayúdenme, por favor", enfatizó la madre de la menor durante la manifestación.