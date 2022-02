María del Carmen, una mujer que lucha por el rescate animal, conócela

María del Carmen Gómez Vallecillo es una mujer que día con día sale a trabajar para ganarse el pan y poder compartirlo con su familia, pero desde hace diez años a la fecha ella dedica parte de su tiempo a rescatar, cuidar y darles amor a unos seres indefensos como son los animales abandonados en la calle quienes por cualquier motivo fueron dejados a la suerte de su supervivencia.

La referida nos abrió la puerta de su casa para mostrarnos su noble labor cuidando a perros y gatos, dándoles amor y cariño,

María nos menciona que todo inició hace diez años, cuando a ella le regalaron una perrita raza Chihuahua, ese suceso fue lo que hizo más grande "su corazón de pollo" según menciona. Ella y su familia cuidaron mucho a la perrita tal y como si fuera un niño, pero a los 6 años se murió. Tiempo después adoptaron a una nueva mascota al que llamaron Oso, quien hoy es el líder de la manada. Luego de lo vivido decidieron empezar a recoger a perritos de la calle, enfermos, abandonados y sin darse cuenta, al paso de esa década, el patio de su casa ya estaba habitado por varios perros, gatos, y a pesar de que el gasto eran mucho, nunca ha decidido terminar con esa noble labor de cuidarlos y de darles lo que algunas personas les negaron, que es amor.

María del Carmen lleva diez años con esta labor y lo único que lo mueve es el amor hacia esos seres indefensos / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas

“No te voy a mentir, pero tener un refugio particular sin apoyo de nada de ni de nadie es difícil, cada mes nos gastamos entre 7 u 8 mil pesos en alimento, vacunas, desparasitantes, y la cuenta incrementa más cuando se trata de esterilizarlos o si están enfermos, todos los animales que tenemos acá un día tuvieron dueño, pero fueron irresponsables y mejor decidieron darles la calle en lugar de cuidarlos”, dijo María con mucho sentimiento.

Subrayó que de todos los animales que ella tiene pocos son los que se han ido en adopción pero para que se de ese momento, la familia que lo quiere debe reunir una serie de requisitos, iniciando porque tengan un patio, que tenga las posibilidades para poder tenerlo, firmar unos documentos, y claro que se le da un seguimiento para saber en qué condiciones están, pero hasta este momento, los que se han ido viven como deberían.





“Nada nos daría más gusto que nuestros diputados pusieran en marcha una ley que castigue el maltrato animal, porque no solo con pegarles son maltratados, si no de muchas otras formas más, tenerlo en la azotea soportando el clima, no darles de comer, tenerlos amarrados, nos gustaría que los ayuntamientos destinaran un área para este rubro pero hasta este día nada de eso existe”, sostuvo la entrevistada.

Aclaró que hay muchos reportes de personas que le avisan que en tal lugar hay perros o gatos abandonados pero a veces ya no puede rescatarlos porque sus gastos ya son muchos y es ahí donde ella pide que alguien haga algo para que exista algún tipo de apoyo, porque al final de cuenta es un problema de salud pública y lamentablemente no existe un refugio canino que sea atendido por instancias gubernamentales, o subsidiado con recurso del erario público.





Mencionar que hace unos meses atrás se realizó una marcha y kermes para obtener fondos para iniciar con la construcción de un refugio, pero hasta este día no ha pasado nada.

Dijo que el único apoyo que tienen, es de un veterinario les permite pagarles a la quincena el medicamento o lo que algún perro necesite, pero de ahí, nadie ayuda en nada, los gastos ellos lo absorben en su totalidad.

Para finalizar, Gómez Vallecillo dijo que si alguien quiere apoyar esta noble causa del cuidado animal, lo puede hacer con alimento o efectivo, ya que en este rubro hay mucho que hacer, puede marcar al 999 297 64 00.