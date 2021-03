María y Graciela mujeres de San Cristóbal que se arriesgan trabajando

San Cristóbal de Las Casas.- De vender cosméticos y perfumes, Graciela de la Cruz Román ahora decidió convertirse en taxista desde hace más de dos años y aunque es un trabajo predominantemente para varones, ella conoce muy bien la ciudad e incluso los usuarios se sienten más seguros con una mujer.

“Trabajaba vendiendo productos cosméticos y perfumes, entonces conocía un poco la ciudad, y en una ocasión le digo a mi esposo préstame el taxi voy a hacer unos mandados y da la casualidad que me empiezan hacer la parada, lleve el pasaje a dónde me indicaron y me dio gusto, y en eso recorrí otro tramo, me volvieron hacer la parada y vamos otra vez, me di cuenta que no es tan difícil, me gustó más que nada”, contó.

Entrevistada en el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora este 8 de marzo, Graciela cuenta como en sus entrega de productos levantó sus primeros tres pasajes, y fue cuando sintió gusto y acudió al sitio de taxis de la Confederación Obrera Revolucionaria del estado de Chiapas (COR).

Al comentarle a su esposo sobre la posibilidad de dedicarse al taxi, coincidió que para una mujer puede ser difícil, pero no se opuso a su deseo, acudió al sitio y la dejaron trabajar sin ninguna oposición.

“Vine a hablar y me permitieron trabajar, no es común en San Cristóbal ver a una mujer en el taxi. Vine una mañana con nervios, estaba don Víctor y doña Reina, traje la unidad, entré a comentar que me gustaría entrar a trabajar, en ese tiempo mi esposo tenía otra unidad y me dicen que por supuesto”, narró.

Le dieron su uniforme y muchos ánimos, lo cual le dio seguridad para manejar el taxi y ya lleva más de dos años en este oficio. “Cuando yo inicié el trabajo estaba más o menos, bajó por la pandemia, pero yo siento que buscándole algo se lleva uno, he tenido muchas experiencias en el sentido que hay pláticas, la gente siempre les llama la atención que maneje una mujer, hay mucha gente que me pregunta”.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





“Otros me preguntan si no me da miedo, ya ve que hay muchos asaltos, mire la verdad yo creo es de suerte de cada uno, yo soy mujer y en el día le puedo levantar todo tipo de pasaje, ya de noche tengo más precaución y eso se lo platico a la gente, si me encuentro a un caballero lo levanto, si vienen más ya no, por seguridad, porque no sabemos, tengo precaución y hasta ahora no me ha pasado nada”, abundó.

De la Cruz Román cuenta que muchos prefieren hacer el viaje con una mujer, “pienso que mientras nos guste el trabajo hay que ser pacientes, nos va más o menos, la gente me dice que bueno hay mujeres, a las señoritas les da mucho gusto cuando se suben al coche, a veces incluso me buscan a mí para el pasaje en el sitio y me da pena con los compañeros, y me buscan porque soy mujer, yo les digo que es lo mismo”.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





“No he tenido nada de problemas, la verdad como ando por toda la ciudad, hay muchos compañeros que me saludan, me dicen adiós, o me dan el paso, no he tenido ningún detalle, sí de repente con un carro particular porque como transporte público hay calles donde no podemos estacionarnos, de repente el pasaje trae prisa y hace la parada donde sea y me he topado con gente que se molesta”.

Por último, dijo que sabe hay otras mujeres en un taxi, pero no ha tenido el gusto de conocerlas para compartir experiencias, “estoy aquí, voy a seguir, es un trabajo que me llamó la atención, me gustó y cuando un trabajo nos gusta nos debemos quedar”.





María una de las estibadoras de mayor edad en mercado de San Cristóbal

María Hernández Hernández, con mas de 80 años de edad (pues no recuerda su edad exacta), es una mujer que se ha dedicado casi toda su vida al trabajo de estibadora en el Mercado José Castillo Tiélemans, y quien desde las 8 de la mañana acude como un día normal al Mercado José Castillo Tielémans, esperando llegue productos para introducirlo a los locales comerciales.

María Hernández es una mujer originara de San Pedro Vista Lucum, municipio de San Juan del Bosque, vestida regularmente con nagua y un suéter de estambre, despeinada y con unos zapatos de color negro, un poco grandes, quien hace siete años falleció su esposo Manuel Gómez Hernández, que se dedica al acarreo de productos en su mayoría carne de puerco, de la entrada del mercado a los locales de la nave principal y poco sabe de celebraciones.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





A pesar de que Hernández Hernández procreo 4 hijos, dos de ellos viven y dos perdieron la vida recién nacidos, quienes son carretilleros en la actualidad, e intentan animarla con las diferentes celebraciones, incluso este día de las madres, por la cultura que trae y el trabajo que ha hecho desde que tenía 4 años, según datos de sus familiares, ha visualizado la vida de diferente forma.

Sus hijos quienes la cuidan y se dedican a cargar productos igual que ella, recuerdan que fueron sus padres quienes la trajeron a vivir a esta ciudad y desde que tiene recuerdos su mamá ha sido “estibadora o carretillera”.

“Va el golpe, va el golpe, voy a pasar, ya pues quítense” son algunas de las expresiones que en tono molestó grita quien lejos de hacer filas para cobrar algún apoyo de gobierno o celebrar días conmemorativas, desde las 8 de la mañana se le encuentra en las afueras de la nave principal de uno de los mercados más antiguos.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Según sus hijos, por su edad y el riesgo que corre día con día, le han pedido deje de trabajar, y más aún cuando falleció su conyugue, pero ella se ha negado, pues argumenta “quiero trabajar, si me encierran, ustedes tiene la culpa si me muero o si me pasa algo”.

A pesar de su avanzada edad, la consideran la mujer más fuerte de San Cristóbal, pues carga aproximadamente 100 kilogramos por viaje, haciendo un total de ocho al día, aunque va disminuyendo.

Cuando comenzaron la actividad del acarreo de productos, dice uno de sus hijos, no usaban carretillas o diablitos, sino “el mecapal”, (lazo o cuerda), y su madre cargaba aproximadamente cuatro cubetas de 20 kilos cada uno, “dos en la espalda y uno en cada brazo”.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Fue a raíz de la modernización que su madre también adquirió un diablito con el que actualmente trabaja y que ha adaptado para poder introducir en un solo viajes diferente peso, pues el costo por acarreo es poco.

Aclaró que su madre trabaja porque a ella le gusta y no lo quiere dejar, esto porque hasta en estaciones radiofónicas han cuestionado por qué trabaja la mujer; “no podemos hacer nada, porque ella quiere tener actividad”.

A pesar de su avanzada edad, muchos locatarios requieren del servicio de doña María Hernández, quienes ya no le pagan tanto por el trabajo que hace, sino un dinero simbólico, “a veces más, a veces menos, algunos le dan 30, 40 por viaje de entrada y salida, siendo sus ganancias diarias entre 70 a 80 pesos diarios”.

“Ella tiene el pensamiento de tiempos pasados, de que no quieren nada de gobierno y nos les interesa ni tener sus papeles en orden, si nosotros le decimos que vaya a pedir su apoyo, nos contesta que para eso tiene sus manos, voy a trabajar hasta donde yo pueda, no quiere nada”, concluyó.