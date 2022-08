Maricela, mujer tsotsil condenada a 25 años de presión al defenderse de un ataque feminicida

Maricela López Bautista, una mujer tsotsil que se defendió utilizando un leño para golpear a su pareja actual cuando intentaba ser asesinada a machetazos, por lo que fue condenada a 25 años de prisión por haberle causado la muerte a su agresor.

Ella es una mujer originaria de un pueblo tsotsil de los Altos de Chiapas, monolingüe, que no tuvo una instrucción escolar, dedicada al campo y madre de tres niños.

Los hechos se suscitaron un 20 de noviembre de 2019, cuando Marisela se encontraba en su casa junto a sus tres hijos, de pronto llegó Juan "N" quién se encontraba bajo los efectos del alcohol y presuntamente drogado, se le acerco y de forma agresiva en la mano llevaba consigo un machete, el sujeto trato de asestar el primer machetazo, cuando ella tomo un leño de los que usualmente utilizaba para su fogón.

De inmediato tomo a sus hijos y como pudo salió corriendo de su casa; Juan "N" no se quedo contento, por lo que corrió tras de ella hacía el patio para nuevamente volverla a agredir por lo que ella tomo el leño que llevaba consigo y le dio un golpe en la cabeza, Maricela no se imaginó que ese golpe lo dejaría tendido.





Marcela Fernández Camacho y Patricia Aracil Santos, fueron las abogadas que tomaron el caso y dieron cara para defender a Marisela López





Maricela corrió a la casa de su madre, ubicada a 100 metros de donde vivía, donde se refugió con sus hijos; ella estaba esperándolo ya que conocía como era y sabía que el regresaría a sacarla de manera violenta por que así era como que actuaba siempre, pero no llegó.

Para Maricela los golpes, agresiones y el maltrato por parte de su pareja ya era parte de su vida cotidiana, justamente ese día pensó Juan "N" que sería igual.





Cerró la puerta, afiló el machete y me dijo directamente que me iba a matar a mi y a mis hijos

Maricela López









Tras los hechos suscitados, policías arribaron a la vivienda de la madre de Maricela, en donde fue detenida para luego ser encarcelada, por responsable de la muerte de Juan "N".

Durante su proceso legal, la mujer tsotsil no tuvo consciencia de lo que le preguntaban, mientras se realizaron las primeras audiencias, ya que el proceso era en idioma español, cabe recordar que Marisela no habla ese lenguaje, ya que su lenguaje es dialecto.

"Sólo recuerdo que me hacían preguntas esporádicamente pero no entendía lo que decían", abundó.

Se supo que el defensor de oficio que tenía al inicio del juicio, no mostró interés en el caso ni presentó pruebas de desagravio, por lo que la jueza Doralus López Méndez se abocó a esas primeras audiencias; tiempo después dos abogadas tomaron el caso, asimismo la encargada de impartir justicia la declaró culpable de homicidio, condenándola a pasar 25 años en la cárcel.









Los hechos se suscitaron un 20 de noviembre de 2019, cuando Marisela se encontraba en su casa junto a sus tres hijos y fue agredida por su esposo





Proceso legal de Maricela López, mujer tsotsil





Dos mujeres de la Colectiva Cereza de nombres Marcela Fernández Camacho y Patricia Aracil Santos, fueron las abogadas que tomaron el caso y dieron cara para defender a Marisela López ante la jueza Doralus López Méndez, quién era encargada del enjuiciamiento en la causa penal de la jurisdicción San Cristóbal y Bochil, quién el pasado 19 de abril condenó a la mujer tsotsil a 25 años de prisión.

Las abogadas mencionaron que Marisela no tuvo un proceso justo, a pesar que durante el juicio oral lograron que se les admitiera dos pruebas a favor de Marisela, fueron dos peritajes, uno en psicología clínica y otro más de antropología social.

Marcela Fernández Camacho y Patricia Aracil Santos dijeron; "las pruebas demostradas dieron a conocer que Marisela vivía en continua violencia tanto física como emocional y psicológica por parte de su esposo", abundaron.





Colectivos de mujeres, tanto familiares, trabajadoras, madres e hijas saldrán a manifestarse frente al Palacio de Justicia de San Cristóbal de las Casas para hacer justicia por Marisela / Foto: Ilustrativa | Cuartoscuro





Afirmaron que estas pruebas que salieron a la luz no fueron tomadas en cuenta y previo al los hechos que sucedieron en el que Marisela se defendió, fue que asesinó a su agresor.

“Ella en su declaración expuso la violencia feminicida constante, y lo dijo con detalles, además de manifestar que ese día en que Juan (su esposo) iba a matarla a ella y a sus hijos con un machete, ella se defendió con un leño para detener el machete con el que era agredida”, dice Aracil Santos.

Asimismo señala que antes estos tiempos difíciles en lo que se viven tantos feminicidios, es imposible creer que una jueza del Poder Judicial de Chiapas niegue la existencia de este tipo de violencia, pese a que ella únicamente se defendió, así también como a su hijos.





Este lunes 15 de agosto de 2022 mujeres protestaran en San Cristóbal para exigir justicia por Maricela / Foto: Colectiva Cerezas





"La jueza además argumentó que Marisela nunca explicó el contexto de violencia en la que vivía, pese a los peritajes que nos presentaron", comentó.

Cuando dió inicio su proceso, el Estado Mexicano le otorgó a Marisela una defensoría pública, pero no hizo nada al respecto y actuaron de manera negligente, ya que no se presentó ninguna prueba en las primeras audiencias, además la mujer tsotsil no se le designo una intérprete, para que ella pudiera entender lo que se le preguntaba y llevar a cabo el proceso.

Es por eso que este lunes 15 de agosto de 2022 se corrió la voz entre colectivos de mujeres, tanto familiares, trabajadoras, madres e hijas para manifestarse frente al Palacio de Justicia de San Cristóbal de las Casas en punto de las 10:00 am; para exigir justicia por el caso de Marisela, a quién se le sentenció de manera injusta, por lo que buscan revertir el proceso.