Me uní a Los Machetes por secuestro de mi hija: miembro del grupo de autodefensa

“Secuestraron a mi hija y gracias a los compañeros que me ayudaron a buscarla pudimos liberarla. Desde ese tiempo, hace tres o cuatro años también he sufrido la pérdida de mi mejor amigo y por eso formamos el grupo Los Machetes. Llegamos a pedir justicia con la autoridad, pero no nos hacen caso”, así narra su experiencia para El Heraldo de Chiapas uno de los miembros del grupo de autodefensa de Pantelhó, conocidos como Los Machetes.

Con un pasamontaña y un sombrero que guardan su identidad, afirma que iniciaron con la comunidad San José Tercero, pero ahora son pobladores de las 86 comunidades quienes están integrándose.









El secuestro de su hija, recordó, se dio hace tres años y fue gracias al grupo Los Machetes que la liberaron (aunque no se llamaba en ese entonces así), ya que se desesperó al no ver que la Fiscalía interviniera.

“Como Machetes buscamos dar seguridad al pueblo de Pantelhó”, dejó en claro quien coordina a este grupo y agrega que las casi 150 personas con machetes y armas solo fue una muestra “porque hay más personas que se están sumando y primeramente Dios vamos a seguir creciendo”.

Alerta por dos bombas

El miembro de este grupo de autodefensa mencionó que en San Francisco de Asís, municipio de Pantelhó, hay dos bombas activas que aún preocupan al pueblo, y que los pobladores a diario les arrojan agua pues están enterradas, para evitar que exploten y causen una desgracia.

“Los que lo saben bien son los militares, fui a hablar con uno de los comandantes en un destacamento, fui a hablar para que saquen esas bombas, ellos son testigos que los militares fueron. Son dos bombas que están enterradas en San Francisco de Asís”, dijo.

“Fueron los elementos de la Policía Municipal de Pantelhó quienes instalaron una bomba en San Francisco Trunco, pero a la gente le da miedo. Fueron a enterrar una parte y diario le están echando agua para que no se caliente.

Aseveró que la población está contenta porque sabe que cuando necesiten de ayuda de Los Machetes acudirán para apoyarlos “eso estamos haciendo y no tenemos miedo, sabemos defendernos”.





