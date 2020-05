Médicos se pelotean pacientes en el IMSS Tapachula

Los médicos de la llamada clínica vieja del Seguro Social (como lo conocen) y el Hospital General Zona 01 Nueva Frontera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tapachula, ponen en jaque la vida de quienes llegan en busca de atención por algún tipo de enfermedad sin tener coronavirus.

Guadalupe López Robles, explicó que su madre llegó con un cuadro crítico al Seguro Social viejo que requería oxígeno para estabilizarse porque padece hipertiroidismo, está anémica y además, es hipertensa.

Dijo que los médicos se empezaron a tirar la bolita y finalmente los mandaron al Hospital General Zona 01 Nueva Frontera, utilizado para pacientes de Covid-19, cuando ella no tenía algún síntoma de esa enfermedad y lo único que requería era oxígeno.

“Cuando yo llegué con mi madre grave al hospital, le dije al médico García que temía que estuviera sufriendo un infarto o una tromboembolia y sin más, él la mandó al hospital Covid-19 del IMSS; al llegar ahí me dicen que no la podían recibir; uno, porque no tenía algún síntoma de coronavirus y dos, porque no llevábamos el papel de referencia”, denunció con un nudo en la garganta.

Ante la situación regresó a la clínica del IMSS vieja y el citado médico le dio la referencia donde decía que su mamá tenía síntomas y era sospechosa a Covid-19, cuando ellos saben que ésta no es la primera vez que su madre pasa por esta situación.

“Ante la desesperación nos fuimos a la clínica con pacientes con coronavirus e ingresaron a mi madre pese al riesgo, ya que casi se nos moriría en los brazos. Ahí nos enteramos por gente del personal que el citado médico es nuevo y regularmente hace eso para deslindarse de responsabilidades”, externó.

Dijo que tras ingresarla le dijeron que le marcarían tres veces al día para darles informes de su evolución, pero hasta ahora no lo han hecho y ellos fueron echados del lugar.

La anterior también la vivió Carlos Gracia, quien llevó a su hijo de 16 años de edad con un dolor de cuerpo y lo mandaron al hospital de coronavirus del IMSS, donde lo rechazaron e indicaron que se regresara al IMSS viejo porque ahí corría el riesgo de contagiarse.

Contó que al regresar él tuvo que alzar la voz que atendieran al joven y reclamó por qué había sido referido al otro nosocomio, si solo llegó con dolor de cuerpo.

“Exijo a los directivos que elijan bien al personal que dará atención a esta contingencia. Por su forma de actuar dan mucho de qué hablar, parece que no conocieran o no supieran distinguir a un paciente que va por una enfermedad normal a alguien que tenga Covid-19”, recriminó.

Esta crisis se hizo más visible desde que el IMSS se llevó 24 ventiladores a la Ciudad de México como muestra de solidaridad, cuando los casos de Covid-19 y decesos ahora aquí van en aumento cada día.

Por su parte, médicos y enfermeras han denunciado la falta de insumos médicos, de protección y para atender a sus pacientes desde que inició la pandemia.

La última denuncia que han realizado los trabajadores es la falta del pago del bono que ofreció el IMSS a los que atendieran a pacientes con Covid-19 en sus 184 unidades disponibles, ya que esta ciudad cuenta con una.





