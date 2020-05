Mega incendio en la comunidad de Villacorzo

Villacorzo.- El fuego en uno de los cerros que rodea la comunidad Revolución Mexicana de esta localidad, puso en estado de alerta a pobladores pues las altas llamas pintaron de color rojo los alrededores de dicha comunidad.

El incidente se presentó la noche del pasado domingo, en el cual los lugareños pudieron observar como las llamas consumían gran parte de las áreas verdes de la zona cercana al cerro, en un incendio que se notaba a kilómetros de distancia, por la fuerza del fuego y la extensión del humo.

¿Sabías qué?



Las quemas agrícolas y las quemas accidentales por descuidos, pueden acabar con la flora y fauna de #Chiapas.#NoALaQuema



¡Reporta cualquier #Incendio al 911!#LaProtecciónCivilLaHacemosTodos@RutilioEscandon @LuisMaGaMo @FGEChiapas @CNPC_MX @SemahnChiapas pic.twitter.com/06Fq22XquG — Protección Civil Chiapas (@pcivilchiapas) May 17, 2020

Cabe destacar que en este municipio, precisamente en esta zona, se han registrado diversos incendios forestales, uno de ellos de los que estaba activo junto con otros dos registrados en el municipio de Cintalapa.

Se supo que personal de emergencia se trasladó hasta dicho punto a fin de evitar que las llamas pudieran llegar hacia alguna zona habitacional, además de buscar la manera de que el fuego no se siguiera extendiendo en más vegetación.

Lee también: Se esperan 8 huracanes y 16 tormentas tropicales en Chiapas

Pero la misma naturaleza fue la se hizo cargo de acabar con el siniestro, y es que en la zona se desató una intensa lluvia que provocó que el fuego se extinguiera, por lo cual el hecho no pasó a mayores, aunque se quemaron cientos de hectáreas de esta zona.

Tras este hecho, autoridades volvieron a hacer un llamado a pobladores para que contribuyan a la prevención de los incendios forestales, pidiendo no quemar en predios, no arrojar colillas de cigarros, no hacer fogatas en áreas verdes, además de evitar el arrojo de material de vidrio en estos puntos, a fin de contribuir a favor del medio ambiente y que no sigan este tipo de siniestros en la región.

/BJ