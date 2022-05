Migrantes denuncian abusos en el INM de Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez.- Personas de origen extranjero denunciaron públicamente diversos abusos que incurren personal del Instituto Nacional de Migración en la Oficina administrativa federal denominada "El Cupapé" en Tuxtla Gutiérrez.

"Nosotros venimos desde la caravana en Tapachula y estamos en familia con niños pequeños, acá nos trajeron, no tenemos servicios básicos, no nos dan comida ni agua, no tenemos acceso a baños, tenemos que ir en la calle hacer nuestras necesidades" señaló un Nicaragüense.

Llevan más de una semana y nadie les resuelve su situación / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas

Son más de un centenar personas que se encuentran afuera de las instalaciones, las cuales señalan que fueron engañados con presuntas visas humanitarias para seguir avanzando, y llevan más de una semana y nadie les resuelve su situación.

Acá no podemos estar puesto que nos mandaron a dormir en el suelo, en la tierra, al aire libre, por qué acá damos mal aspecto y estorbamos; nos dieron un albergue en muy mal estado, todo apestoso la comida es muy mala provocando enfermedades, nadie lo come, a parte los niños se están enfermando y no hay ni un médico que nos pueda atender, señaló Javier Guillén de origen Guatemalteco.

Piden la intervención de derechos humanos y personal de la fiscalía de migrantes para darle solución inmediata / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas

Los denunciantes argumentaron que en el interior de las instalaciones es inhumano ya que los tienen en encarcelados sin poder hablar con sus familiares porque les quitaron sus teléfonos celulares y dinero, los hombres y sus hijos los tienen separado, por lo que piden la intervención de derechos humanos y personal de la fiscalía de migrantes para darle solución inmediata.