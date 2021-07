Migrantes desconocen que pueden vacunarse contra Covid-19

A pesar que las autoridades mexicanas han dicho que los extranjeros que están en la frontera sur de México pueden vacunarse, la mayoría de los migrantes desconocen que tienen derecho a hacerlo únicamente presentando una identificación oficial que compruebe que están dentro del rango de edad que se está inmunizando.

En el caso de los haitianos, la barrera del idioma es otro problema aunado a la falta de información, ya que son pocos los que hablan español y no saben ni como o a dónde acudir para inmunizarse contra el Covid-19.

Jacqueline Bando, de 42 años, originaria de Honduras, comentó que desconocía que se podía vacunar en la ciudad en contra del Covid-19, ya que ninguna autoridad le ha informado.

“La verdad a mi sí me gustaría vacunarme en contra de esta enfermedad acá en México, ya que en mi país no hay vacunas, pero la verdad no sabía que podíamos hacerlo”, expresó.

Afuera de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en espera de ser atendida, comentó que sería bueno que las autoridades dieran a conocer esa información a todos los estrategas que llegan dichas oficinas.

Raúl Mendoza, originario de Nicaragua, dijo que lleva seis meses en la ciudad y ya tiene la CURP para poder vacunarse, pero no lo ha realizado porque desconoce donde se ubican los puntos de vacunación.









“Yo he escuchado que están vacunado, pero la verdad desconoce uno a dónde puede para protegerse de esta enfermedad o si lo pueden realmente vacunar a uno”, externó que actualmente vive en Álvaro Obregón.

Joseph Etienne, originario de Haití con el poco español que habla, comentó que ellos no saben cómo y dónde vacunarse en Tapachula, pero principalmente no van porque la mayoría de sus con nacionales habla francés, criollo o inglés.

“Español muy pocos hablamos y para comunicarnos nos cuesta mucho acá. En la ciudad todos hablan español, nadie francés y pocos inglés por eso no van a vacunarse o al doctor”, indicó

Las autoridades de salud han dicho que todo extranjero que permanezca en México tiene acceso a la vacuna bajo la premisa de que la salud es universal y lo único que tiene que comprobar estar en el rango de edad que se está inmunizado.

Por el momento, fuentes de salud revelaron que los módulos itinerantes no acudirán a la COMAR o la ACNUR en Tapachula, ya que la prioridad es vacunar a los chiapanecos, pero que si algún migrante se topa con un módulo y cumple la edad no se le puede negar la vacunación.