"No nos vamos a mover": miembros de la caravana migrante

Miembros de la caravana migrante que permanecen varados en Vado Hondo, Guatemala, afirmaron que no se moverán de este punto donde el ejército de Guatemala les impide el paso.





Señalaron que el objetivo no es retroceder hacia Honduras, donde la pobreza y la inseguridad los han hecho dejar sus hogares aunado a que muchos perdieron su patrimonio debido a las tormentas tropicales Iota y Eta. “Todo ha salido mal, porque no esperábamos que tan pronto nos fueran a poner militares en el camino, eso lo veíamos venir en México pero no saliendo de nuestro país”, señaló Lester, uno de los que conforman esta caravana.

“Nos han golpeado mucho, hay unos 50 compañeros y compañeras que han resultado con lesiones fuertes y descalabrados, pero ni eso nos va a detener y vamos a esperar”, apuntó. La caravana se mantiene estancada en Chiquimula, donde un grupo de unas cuatro mil personas se mantiene a la espera que los militares se muevan y les permitan el paso hacia México.

Mientras que otros dos mil se ha movido al centro de Vado Hondo, donde intentan descansar y recuperar energías para continuar con su insistencia de avanzar hacia la frontera de Tecún Umán. Mientras tanto, más fuerzas de seguridad llegan al lugar para contener con mayor energía a los migrantes, que han intentado en dos ocasiones sortear el muro militar.