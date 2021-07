Migrantes en su mayoría son jóvenes y aún no les toca vacunarse: Zoé Robledo

La encomienda del Presidente de la República al director del IMSS sobre acelerar la vacunación en el estado de Chiapas registra un avance del 30.64 por ciento y en pocas semanas se espera que esté inmunizada el 50 por ciento de la población mayor de 18 años en la entidad.













Zoé Robledo platicó en exclusiva para Diario del Sur y reveló los avances y las metas trazadas en esta campaña de vacunación.

Asegura que hay por lo menos 25 mil extranjeros vacunados en Tapachula y municipios fronterizos, y que los migrantes haitianos y africanos que no han sido inmunizados es porque no entran aún en el grupo de edad, pero que ya se trabaja en una estrategia.

Aseguró que todas las variantes de Covid-19, como Delta, son muy contagiosas, pero no significa que sean variables más agresivas.





¿Cómo se encuentra el panorama actual de la vacunación en Chiapas, después de la encomienda del Presidente de la República?





Ya logramos superar el 30.64 por ciento de la cobertura estatal de la vacunación. Cuando iniciamos este proceso en Chiapas estaba en el 17 por ciento, cuando el resto del país estaba ya alcanzaba 40 por ciento. Todavía nos falta, pero ya no somos el último lugar de todo el país.

El distrito 7 con cabecera en Tapachula es el segundo lugar estatal en término de cobertura, con un 37.5 por ciento de personas con por lo menos una dosis aplicada.

El Teatro de la Ciudad de Tapachula, es el segundo centro de vacunación más eficiente en todo el estado, es un punto que ha logrado llegar a aplicar más de 4 mil vacunas en un día, cifra que se registraba en todo el estado.





Tras un esfuerzo coordinado entre autoridades de salud se acordó el número de sedes en las que se aplicará el biológico anti COVID-19/ Foto: Cortesía IMSS





¿Cuánta es la población estimada para vacunar en el estado de Chiapas y cuál es la meta?





La población estimada es de 3.6 millones mayores de 18 años y lo que queremos nosotros es lograr que en pocas semanas vacunemos al menos al 50 por ciento de la población, ahorita estamos al 30, lo que significaría que vacunemos a cerca de 700 mil personas más.

Creemos que eso es posible y alcanzable pero con un énfasis, que logremos incrementar la vacunación de las personas mayores de 60 años, porque ahí está el riesgo de contagio que desarrollen la enfermedad en su etapa grave.





¿Cuánto falta por vacunar en la población de adultos mayores?





El 43 por ciento de los adultos mayores en Chiapas no se han vacunado, es decir, el 57 por ciento (289 mil) ya vacunados, nos faltan 217 mil. Nuestra meta es que nosotros logremos vacunar en las próximas semanas al 70% de los adultos mayores en Chiapas, que serían 65 mil chiapanecos más de ese rango de edad.





Autocuidados y vacuna medidas a seguir en combate a la pandemia / CORTESÍA IMSS





Y de los mayores de 18, de 30, 40 y 50 ¿en qué porcentaje vamos?





De los mayores de 50 a 59 años tenemos el 43 por ciento (200 mil); de la población de 40 a 49 años, que desde hace dos semana se comenzó con su vacunación, llevamos el 37 por ciento; y de 30 a 39 llevamos el 29 por ciento.

De 18 en adelante ya llevamos 134 mil personas vacunadas, pero es un grupo mucho más grande, son un millón 200 mil chiapanecos que están entre los 18 y los 29 años.





¿En Chiapas se tiene registro de casos positivos de Covid-19 en menores de edad o incluso de decesos?





No se tiene algún registro de ello, en lo que tiene que ver con el Seguro Social. Lo que sí podemos informar es que del total de hospitalizados que tenemos hoy en alguna cama de hospital en Chiapas, el 99 por ciento no se había vacunado, por eso insistimos tanto en la necesidad de vacunas.





¿Cuántas vacunas han arribado hasta hoy a Chiapas, de qué marcas son y cuál la efectividad de cada una?





Desde el periodo de refuerzo, que comenzó el 8 de julio, llevamos recibidas en el estado 650 mil vacunas, de estas, 327 mil han sido de AstraZeneca, 145 mil de Cansino, 160 mil de Sinovac.

Esas son las que se están utilizando sobre todo para las primeras dosis, si bien Cansino es una sola dosis. Y han llegado también 7 mil de Pfizer, que estaban pendientes para la segunda. Pero el dato que contrasta mucho es que de esas 650 mil ya aplicamos 450 mil.





Te puede interesar: Etnia mam no quiere vacunarse contra el Covid-19: Tata Hermelindo





La vacuna, el mejor lugar para tenerla no es en el refrigerador o en la red de frío, es en el sistema inmunológico de las personas.

Las vacunas están autorizadas para todos los grupos de edad. Lo que sí se determina, muchas veces en Cansino es que sea la vacuna que se lleve a los lugares más remotos, porque como es de una sola dosis, el esfuerzo que se hace de todas las instituciones es mejor porque ya no se tiene que regresar y repetir todo el mismo ejercicio.





¿Cuál es la vacuna que tiene el registro con más efectos secundarios?





En México no hay ninguna vacuna que genere más efectos secundarios o menos. El efecto más importante de la vacuna es la protección ante la enfermedad y la protección también, en caso de contagio, que la enfermedad no se desarrolle en estado grave.





¿Qué avance hay con la producción de la vacuna Patria, que se está desarrollando en México?





Es una vacuna en la que participan muchas instituciones, primordialmente Conacyt. Nosotros como Seguro Social estamos participando en algunas de las fases, sobre todo en la fase tres en un estudio clínico, que se llevará a cabo en algunas semanas en la Ciudad de México, en una Unidad de Medicina Familiar que se estableció y creemos que va muy bien, ha ido superando todas estas fases.

La carrera de las vacunas en el mundo es como una carrera de obstáculos, alguien va avanzando por fases y tiene que llevar mucho orden, en la fase uno va muy bien con los primeros resultados y cuando llegue a la fase tres estaremos en la antesala de poder tener la vacuna mexicana.

Se tiene estimado que a finales de año ya se tenga la fase tres, también significa esto que la fase tres sea exitosa y ahí si es un dato que ni los científicos más avanzados pueden pronosticar.





La vacunación en Tapachula y los municipios fronterizos es universal. / Foto: Cortesía | IMSS





¿Con estas vacunas, cuál es el periodo de protección del ser humano?





En el esquema de vacunación, una vez aplicada la vacuna, por ejemplo, en el caso de AstraZeneca pasan 14 días para que el sistema inmunológico desarrolle este sistema de anticuerpos y luego viene la segunda aplicación en un periodo de 40 días en adelante. Ahora, esta es la pregunta de toda la humanidad, cuánto tiempo va a durar la inmunidad.

Todavía no lo sabemos, pero no es que no lo sepamos en Chiapas o en México, nadie lo sabe aún, se van a seguir haciendo estudios. La gran noticia va a ser que la ciencia logró desarrollar una vacuna contra una nueva enfermedad en tan poco tiempo. Hoy no tenemos una cura contra el Covid-19 pero es mucho mejor tener la vacuna y ya la tenemos en Chiapas y México.





El secretario de Salud anunció hace una semanas que en nuestro estado estaba la presencia de la variante Delta, ¿qué información tiene usted, hay algunas otras variantes detectadas?





La vacunas que se aprobaron son muy eficientes ante todos los tipos de variantes conocidas, sobre todo la variante Delta, que es muy contagiosa, por eso insistimos en recuperar las medidas de cuidado, el cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia, la ventilación de los espacios, pero no significa que sean variables más agresivas.

Ahora, sí está la presencia de la variable en el estado, pero así como está la presencia de la variable está la presencia de vacunas como AstraZeneca, que son muy eficientes para evitar los contagios.





¿Cuántos extranjeros se tienen vacunados en la región del Soconusco?





La vacunación en Tapachula y los municipios fronterizos es universal y si llega alguien de Guatemala a vacunarse se le vacuna, siempre y cuando esté dentro de los rangos de edad. Solo necesitan comprobar la edad y tener un pasaporte en algunos casos. Se han de haber vacunado hasta el momento unos 25 mil extranjeros, no solo de Guatemala. Un dato que si lo comparamos con el millón 110 mil no pinta tanto.

La percepción de la ciudadanía de Tapachula es que la mayoría de los extranjeros que llegan a vacunarse son de Guatemala, de Centroamérica, que cruzan la frontera, pero están los haitianos, los africanos que no se quieren vacunar.

El fenómeno migratorio, sobre todo en las cabeceras municipales es de hombres jóvenes y la vacunación en esta zona de mayores de 30. Los que están en tránsito son gente joven y en realidad no se está vacunando actualmente a ese rango de edad. Se tendrá que establecer un criterio nacional de qué hacer con este fenómeno, se está estudiando aún.





Migrantes buscan inmunizarse en los diferentes módulos / Foto: Eduardo Torres | Diario del Sur









A principios de mes el Presidente de la República decía que rumbo al 2024 no había tapados ¿qué opinión le merece?





Yo creo que está muy bien, creo que es lo correcto, el Presidente se ha mostrado siempre a favor de la transparencia, como él dice, su pecho no es bodega y dice lo que piensa, entonces yo creo que es una buena fórmula.





¿Y aquí en Chiapas tampoco habrá "tapados" ?





Ni tapados ni corcholatas…









La probabilidad de enfermar gravemente o fallecer por #COVID19 se ha reducido sustancialmente gracias a la vacunación, por lo que invitamos a todas las personas mayores de 18 años a que se vacunen. pic.twitter.com/NpA8SR8b76 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) July 27, 2021









¿Usted no se descarta?





No, yo creo que hoy no hay mayor esfuerzo. Sería una falta de respeto a los paisanos querer vincular esto con algo político. Al final de cuentas soy el director del IMSS y se siente una presencia gigantesca en Chiapas, sobre todo en la parte de IMSS Bienestar, el famoso Coplamar.

El primer hospital de Coplamar de toda la historia del país estuvo en San Cristóbal de las Casas, tenemos 10 hospitales rurales, más de 500 Unidades Médicas Rurarales, Unidades Móviles, de salud, voluntarios rurales, entonces esa vacunación que es tan territorial que es ir tan abajo tan a lo profundo de Chiapas, nadie mejor que el IMSS lo podía hacer.

La feliz coincidencia es ser chiapaneco y eso también impacta en que la labor que hacemos con mucha emoción ahora le sumamos emoción doble, mucho corazón y además porque es una oportunidad para venir a saludar a los paisanos. Pero ahora sí que los que andan nerviosos, nuestra recomendación es que se vacunen porque en eso estamos.