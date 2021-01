Migrantes exigen atención del INM y agilización de tramites migratorios  

Migrantes que están varados en Tapachula desde hace más de 8 meses exigen al Instituto Nacional de Migración (INM) que agilicen sus trámites para poder obtener un trabajo y poder sobrevivir en este municipio al que todos los días llegan cientos de extranjeros.

Acusaron a la dependencia federal de corrupción, de vender las citas y agilizar los tramites al que mejor pague por ellos, pues los que no tiene dinero son los que más tardan para poder obtener sus legalización o visa humanitaria para continuar su travesía en banca del sueño americano.

Explicaron, que son muchas horas que pasan bajo los intensos rayos del sol y las lluvias que se han registrado en los últimos días, piden ser escuchados y atendidos en las oficinas de regularización migratoria al sur de la ciudad.

“Acá llevamos sol, agua, sereno, polvo y tenemos que aguantar la temperatura de hasta 37 grados, pues nos podemos movernos de acá y las autoridades migratorias no hacen nada para agilizar nuestros tramites para conseguir trabajo o seguir nuestro camino”, mencionó Yusisley Fernández, cubana.

Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur

Aseguró, que el INM únicamente atiende a un promedio de 2 a 3 cubanos, pero en caso de los haitianos recibe a un promedio de 100 a 120 en día, pues traen dinero para pagar para que les agilicen sus tramites migratorios.

“Hoy dijeron que atenderían a 100 cubanos, pero únicamente han atendido a 13 cubanos nada mas, esto es discriminación, con dinero ahora mismo me atienden y me pasan a las oficinas” externó

Detalló, que sin trabajo, dinero, papeles y comidas están niñas, niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad a las afueras de las oficinas migratoria, lo cual, los pone en riegos de contagiarse de coronavirus.





Nosotros estamos presos acá en Tapachula, pues no nos deja circular en mismo país, no hay trabajo ni comida y no podemos hacer nada

Yunier Álvarez, explicó que en la ciudad hay un promedio de 2 mil cubanos que llegan a realizar sus tramites a las oficinas de regularización del INM, por ende, se hacen una gran aglomeración todos los días.

Precisó, que la comunidad cubana esta desinformada de parte de las autoridades migratorias de México, ya que un día dicen como van a atender y al otro hacen otra cosa.

Lee también: Guardia Nacional resguarda oficinas del INM por aglomeraciones

“Si van a cambiar las cosas cada día que salgan y que lo anuncien para no generar aglomeraciones y así prevenir contagios de coronavirus, pues como nadie sabe y todos estamos acá, esto pone en riesgo la salud de todos”, comentó

Finalmente, dijo que los cubanos seguirán durmiendo en el piso esperando que sean entendidos por las autoridades migratorias para conseguir trabajo o seguir su travesía para alcanzar el anhelado sueño americano.