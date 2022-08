Migrantes son enviados a municipios fronterizos con Guatemala para agilizar tramites

Migrantes de distintas nacionalidades son enviados a los municipios fronterizos con Guatemala por el Instituto Nacional de Migración para que realicen su trámite y puedan obtener una visa por razones humanitarias.

Unión Juárez, Tuxtla Chico y Suchiate son los municipios a los que están enviando a grupos de 50 a 100 migrantes para evitar que no se aglomeren en las oficinas de regularización migratoria al sur de la ciudad, y para evitar molestias a los tapachultecos.

En las oficinas de Tapachula las autoridades están atendiendo a un promedio de 300 migrantes que quieren una visa por razones humanitarias, ya que la Forma Migratoria Múltiple no la están dando.





Los migrantes explicaron que las autoridades realizan una lista con todos sus datos y los dividen para que se movilicen a las oficinas migratorias de los municipios fronterizos.

Esteban Hernández, originario de Nicaragua, mencionó que a él le tocó organizar la lista de personas que van a Tuxtla Chico a realizar su trámite migratorio y poder avanzar en territorio nacional.





Comentó que para poder llegar a las oficinas de puerto fronterizo de Talismán cada uno de los migrantes tiene que pagar su pasaje que esta en promedio de 37 pesos.

“La verdad tenemos miedo regresar, pues las autoridades no pueden detener el regreso como ha ocurrido con algunos migrantes que no son atendidos, sin embargo, no nos queda de otra que arriesgarnos a seguir esperando en Tapachula”, expresó.

Luis Alvarado, de Cuba, mencionó que le tocó coordinar la lista de los migrantes que van al municipio de Unión Juárez a realizar el tramite para obtener su visa migratoria.

Los extranjeros no saben donde queda ese municipio fronterizo con Guatemala y mucho menos cuanto tienen que gastar en pasaje de Tapachula a Unión Juárez, localidad que se encuentra en 45 kilómetros y se lleva una hora para llegar.

“Vamos 50 personas y confiamos que podamos obtener la vida por razones humanitaria este día, para que podamos llegar a nuestro destino, Estados Unidos”, finalizó.