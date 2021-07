Militantes de Morena en Chenalhó llama a la paz y respetar triunfo del PVEM

San Cristóbal de Las Casas.- Militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hicieron un llamado a su militancia para evitar caer en provocaciones y abonar a la paz y gobernabilidad como se ha mantenido, además de manifestarse respetuoso de los resultados de las elecciones del pasado 6 de junio en el que resultó ganador Abraham Cruz Gómez.

“Respetamos los resultados de los comicios electorales del 6 de junio, no nos favoreció lo respetamos y a trabajar por el bien de nuestro pueblo y por el bien de todos, exhortamos a la militancia a no caer en provocaciones y mantener la paz, gobernabilidad, y tranquilidad social, Morena siempre le apuesta a la Paz, tranquilidad, gobernabilidad de nuestro municipio” dijo en conferencia de prensa Eusebio Pérez Arias, ex candidato a la presidencia por Morena.





Acompañado de líderes de Morena, hizo un llamados a ellos y de otros, a no desestabilizar al municipio y a trabajar abonando con quién ganó, ya que él no impugnó por respeto a la decisión del pueblo “y la democracia así es, se gana o se pierde”.

Agradeció a la población que confió en su proyecto e invitó a la población sumarse para construir un municipio digno para todas y todos, y siempre atender las causas justas, apegándose siempre a los principios de la Cuarta Transformación.

Reveló que actualmente hay una militancia de unas 5 mil personas y como partido buscan sumar a la Paz, “no a los conflictos” y buscan que en 2024 logren la confianza de la población.

Es de mencionaron que dichas aclaraciones lo hacen, ya que tras la impugnación del Candidato del PRI que le fue rechazada por tribunales en Chiapas, se ha corrido rumores que MORENA los respaldaba, y con dichas aclaraciones buscan evitar confusiones y sobre todo problemas en el municipio.