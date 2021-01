Militantes de Morena inconformes por imposición de candidato

San Cristóbal de Las Casas.- Militantes del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aseguraron que la cúpula de este instituto político pretende imponer como candidato a la Presidencia Municipal a Juan Salvador Camacho Velasco, primo hermano del ex gobernador Manuel Velasco Coello.

Marcelo Gómez Aguilar dio lectura a un documento donde manifiestan su inconformidad también con la alianza con los partidos locales Chiapas Unido y Mover a Chiapas “el movimiento es a partir de que los verdaderos militantes de Morena están en contra de la alianza ya que únicamente se cuelgan de la popularidad de Morena y solo quieren saquear al pueblo coleto”.

Lee también: Definen fuerzas políticas su participación para el 6 de junio

“Quieren imponer al primo del güero Velasco, Juan Salvador, por estar en la cúpula del poder quiere imponer a su primo o candidatos que ya fueron, que ya han sido presidentes o han estado en el poder político y quieren repetir, lo cual no es justo porque si no tuvieron la capacidad de gobernar bien, no entendemos por qué quieren volver”.

Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

Por su parte, Gaspar Guzmán Martínez comentó que esperan los candidatos salgan ahora sí de la base morenista, “queremos seleccionar a nuestros candidatos de acuerdo a un perfil de ética del movimiento, más que nada para que no suceda lo de este trienio que nada más usaron el nombre de Morena para llegar a la Presidencia”.

“La base morenista no va permitir la imposición porque tenemos al ex gobernador Velasco Coello y Eduardo Ramírez Aguilar que tienen las manos metidas de manera sigilosa, su deseo es que el primo del güero sea el presidente municipal e incluso así lo han manifestado, pero sus antecedes no le favorecen, lo queremos fuera de San Cristóbal”, concluyó.